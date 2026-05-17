СМИ: Крупный пожар вспыхнул на востоке Москвы

Крупный пожар вспыхнул на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

In Москве из-за загоревшегося электросамоката пострадали 2 человека

По данным «Базы», возгорание произошло под мостом на Амурской улице - загорелся строительный мусор, а затем огонь перешёл на склад стройматериалов.

Как уточняет Telegram-канал 112, на строительной площадке у Северо-Восточной хорды загорелись краски.

Площадь возгорания составляет около 250 квадратных метров. Огонь быстро распространяется. Очевидцы сообщают, что движение в районе пожара перекрыто.

Ранее 2 человека пострадали из-за загоревшегося электросамоката в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
