СМИ: Крупный пожар вспыхнул на востоке Москвы

По данным «Базы», возгорание произошло под мостом на Амурской улице - загорелся строительный мусор, а затем огонь перешёл на склад стройматериалов.

Как уточняет Telegram-канал 112, на строительной площадке у Северо-Восточной хорды загорелись краски.

Площадь возгорания составляет около 250 квадратных метров. Огонь быстро распространяется. Очевидцы сообщают, что движение в районе пожара перекрыто.

Ранее 2 человека пострадали из-за загоревшегося электросамоката в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».