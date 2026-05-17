Джеймс Кэмерон хочет снять «Аватар» 4 и 5

В подкасте The Empire Film он сообщил, что создатели планируют внедрить новые технологии, чтобы значительно повысить эффективность съёмочного процесса. По словам Кэмерона, задача состоит в том, чтобы снять следующие фильмы в два раза быстрее и примерно за две трети от стоимости предыдущих частей. На доработку и внедрение новых подходов, по его оценке, может уйти около года.

Ранее режиссёр заявлял, что судьба четвёртой и пятой частей «Аватара» напрямую зависит от кассовых сборов третьего фильма. Лента «Аватар: Пламя и пепел» собрала в мировом прокате более 1,48 млрд долларов, показав худший результат в истории франшизы. При этом Кэмерон также допустил, что закроет франшизу «Аватар», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».