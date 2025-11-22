На «Евровидении» изменят правила голосования
Международный песенный конкурс «Евровидение» изменит правила голосования после скандала вокруг Израиля. Об этом сообщает издание «The Hollywood Reporter».
Отмечается, что, когда израильская певица Юваль Рафаэль в мае 2025 года исполнила на конкурсе в Швейцарии песню «New Day Will Rise», ей удалось быстро возглавить рейтинг общественного голосования. При этом после подсчетов баллов жюри, певица заняла второе место после Австрии.
По данным источника, в связи с этим представители вещательных компаний Бельгии, Ирландии, Испании, Исландии, Нидерландов и Финляндии усомнились в результатах голосования и потребовали аудита. В Европейском вещательном союзе (EBU) проверили итоги голосования и сочли их честными, однако все же согласились изменить правила.
Теперь зрители смогут отдавать лишь по 10 голосов (вместо 20), а члены жюри вернутся к голосованию в полуфинале впервые с 2022 года. Уточняется, что новая схема поможет разделить голоса жюри и зрителей в финале в соотношении 50 на 50.
Известно, что всех членов жюри, количество которых увеличили с пяти до семи, обяжут подписывать официальное заявление, подтверждающее, что они будут голосовать независимо и беспристрастно. На конкурс также добавят членов жюри в возрасте от 18 до 25 лет.
Кроме этого, в EBU запретили участвующим в конкурсе вещательным компаниям и артистам принимать активное участие в рекламных кампаниях третьих сторон, которые могут повлиять на исход голосования.
Музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в мае 2026 года в столице Австрии Вене. В октябре организаторы состязания отложили голосование о недопуске Израиля к участию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН рассказал, что ни он, ни его жена — певица Валерия, не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми».
