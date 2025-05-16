Ставка на «баню» и Селин Дион: Что ждать от финала «Евровидения»
Пока букмекеры по итогу двух полуфиналов конкурса продолжают настаивать на победе Швеции, за кулисами разгораются новые скандалы.
До финала международного конкурса «Евровидение» остается один день. Площадкой события в 2025 году стал швейцарский город Базель, и фанаты продолжают пристально следить за выступлениями артистов и скандалами, которые разгораются из-за их высказываний. При этом без упоминания России на конкурсе не обошлось.
РУССКИЙ СЛЕД В ПЕРВОМ ПОЛУФИНАЛЕ
Первый полуфинал «Евровидения» состоялся 13 мая. Согласно зрительскому голосованию, право выступить в финале получили представители Нидерландов, Албании, Сан-Марино, Норвегии, Португалии, Швеции, Украины, Эстонии, Польши и Исландии. Еще пять стран не смогли набрать наибольшее число голосов, среди них – Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр, что стало неожиданностью.
Помимо ярких конкурсных номеров в первый день конкурса организаторы решили вспомнить о различных рекордах «Евровидения», и без упоминания российских участников не обошлось. Среди прочих архивных выступлений в рамках первого полуфинала показали и номер фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки», коллектив представлял Россию на «Евровидении» в 2012 году, заняв второе место.
Нарезка была призвана разбудить ностальгию, в контексте рекордов отмечалось, что суммарный возраст участниц ансамбля – 403 года. Украинский канал, который транслировал соревнование, прервал показ шоу в момент номера «Бурановских бабушек» на рекламу.
ДИОН И СКАНДАЛЫ ДО ФИНАЛА
Также в ходе первого полуфинала участникам и зрителям «Евровидения» показали трогательное обращение певицы Селин Дион. В 1988 году она представляла Швейцарию в конкурсе и принесла своей стране победу. Сегодня артистка является звездой мирового масштаба, но в последнее время нечасто выступает на сцене из-за проблем со здоровьем. Фанаты по-прежнему рассчитывают, что певица выступит в финале, отдельные СМИ даже сообщали, что организаторы репетировали подобный номер. Наконец, 16 мая швейцарские медиа написали, что Дион прилетела в Базель. Тем не менее, ее выступление в финале по-прежнему не подтверждено.
По итогу второго полуфинала, который прошел 15 мая, дальше прошли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция. Представителям Австралии, Грузии, Сербии, Чехии и Черногории, напротив, не хватило голосов телезрителей. Не прошла в финал и представительница Ирландии Эмми, которая представила композицию Laika Party, посвященную советской собаке Лайке — первому выведенному на орбиту Земли животному.
В финал «Евровидения» прошли 17 стран. Помимо артистов, которые боролись за право еще раз выйти на сцену конкурса, в субботу зрителей ждет выступление участников из стран «Большой пятерки» (Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия), которые в этом году прошли в финал автоматически. Впрочем, это давняя традиция «Евровидения».
Между полуфиналами не обошлось без новых скандалов за кулисами. Любимец соцсетей, участник от Эстонии Томми Кэш, хорошо знакомый российскому зрителю, больше не удивляет своими стереотипами об итальянцах в песне Espresso Macchiato. Теперь в центре внимания женская фолк-группа Tautumeitas из Латвии. На сцене коллектив представляет трек на латышском языке Bur man laimi. Однако, общаясь с журналистами накануне полуфинала, одна из участниц группы, певица Аснате Ранцане, решила ответить на заданный вопрос на русском языке. Видео вызвало гнев части пользователей соцсетей, направленный как на артистов, так и на журналиста, который изначально задал свой вопрос на русском.
Впрочем, подобные ситуации вряд ли повлияют на исход конкурса. Букмекеры продолжают называть главным фаворитом участников из Швеции. Музыкально-комедийная группа KAJ представила на «Евровидении» трек Bara bada bastu, что в переводе со шведского: «Давайте просто посидим в сауне». Сценография полностью отражает смысл песни, отмечает «Радиоточка НСН».
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