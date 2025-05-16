РУССКИЙ СЛЕД В ПЕРВОМ ПОЛУФИНАЛЕ

Первый полуфинал «Евровидения» состоялся 13 мая. Согласно зрительскому голосованию, право выступить в финале получили представители Нидерландов, Албании, Сан-Марино, Норвегии, Португалии, Швеции, Украины, Эстонии, Польши и Исландии. Еще пять стран не смогли набрать наибольшее число голосов, среди них – Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр, что стало неожиданностью.

Помимо ярких конкурсных номеров в первый день конкурса организаторы решили вспомнить о различных рекордах «Евровидения», и без упоминания российских участников не обошлось. Среди прочих архивных выступлений в рамках первого полуфинала показали и номер фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки», коллектив представлял Россию на «Евровидении» в 2012 году, заняв второе место.

Нарезка была призвана разбудить ностальгию, в контексте рекордов отмечалось, что суммарный возраст участниц ансамбля – 403 года. Украинский канал, который транслировал соревнование, прервал показ шоу в момент номера «Бурановских бабушек» на рекламу.