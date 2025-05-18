Бумажный кораблик, «платье из людей» и протесты: Как прошел финал «Евровидения-2025»

Он вышел на сцену «Евровидения-2024» с песней «The Code» в розовой короткой шубе и юбке, бегал и крутился на специально установленном диске. При этом, когда певцу вручили награду, он почти сразу случайно разбил ее на глазах у миллионов зрителей. В этом году организаторы конкурса подхватили эту тему в открывающем ролике, который демонстрировали перед началом финала. В нем специальные агенты «Евровидения» пытаются доставить стеклянный микрофон в Базель через всю Швейцарию, но постоянно теряют или ломают его.

ПОБЕДИТЕЛЬ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2025»

В этом году первое место на «Евровидении» занял конкурсант из Австрии JJ, принесший своей стране третью победу в этом конкурсе. Его настоящее имя Йоханнес Питч. Несколько лет назад он прославился благодаря участию в британской версии шоу «Голос». Йоханнес сочетает в своих выступлениях поп-музыку и оперные элементы.