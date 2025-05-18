Бумажный кораблик, «платье из людей» и протесты: Как прошел финал «Евровидения-2025»
Победителем 69-го песенного конкурса стал певец JJ из Австрии, представивший композицию «Wasted Love». При этом ежегодное музыкальное мероприятие не обошлось без привлекающих внимание нарядов и пропалестинских протестов.
Ночью 18 мая завершился 69-й песенный конкурс «Евровидение». Финал состоялся в Швейцарии в Базеле в зале «Санкт-Якобсхалле». Возможность провести его там своей победой в 2024 году предоставил исполнитель Nemo.
Он вышел на сцену «Евровидения-2024» с песней «The Code» в розовой короткой шубе и юбке, бегал и крутился на специально установленном диске. При этом, когда певцу вручили награду, он почти сразу случайно разбил ее на глазах у миллионов зрителей. В этом году организаторы конкурса подхватили эту тему в открывающем ролике, который демонстрировали перед началом финала. В нем специальные агенты «Евровидения» пытаются доставить стеклянный микрофон в Базель через всю Швейцарию, но постоянно теряют или ломают его.
ПОБЕДИТЕЛЬ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2025»
В этом году первое место на «Евровидении» занял конкурсант из Австрии JJ, принесший своей стране третью победу в этом конкурсе. Его настоящее имя Йоханнес Питч. Несколько лет назад он прославился благодаря участию в британской версии шоу «Голос». Йоханнес сочетает в своих выступлениях поп-музыку и оперные элементы.
Молодой певец выступил с песней «Wasted Love». В своем номере он использовал бумажный кораблик, который пытался «запустить в далекое плавание». Номер JJ был выполнен в черно-белых тонах. На сцене был установлен корабль, который в течение всего выступления артиста постепенно поднимался.
По задумке, под конец номера корабль JJ попал в шторм, в этот момент музыка резко ускорилась. В конце выступления запущенный им кораблик вернулся обратно. Поддерживающие Австрию гости надели на головы ободки с прикрепленными к ним бумажными корабликами.
24-летний JJ запомнился зрителям своей манерой пения. Он является контртенором. Это самый высокий из мужских голосов. По итогам голосования певец набрал 436 баллов. Причем он лидировал и после объявления результатов голосования жюри, и после зрительского голосования.
СМИ писали, что Йоханнесу нравятся российские исполнители, в частности оперная певица Анна Нетребко, которая проживает в Австрии. Сообщалось, что конкурсная песня JJ «Wasted Love» была написана под впечатлением от россиянки. Питч признавался, что активно поддерживает Нетребко в соцсетях.
Для Австрии победа JJ является третьей на «Евровидении». Первый раз певец из этой страны выиграл конкурс в 1966 году. Речь идет о Удо Юргенсе, который выступил с песней «Merci, Chérie». В 2014 году вторую победу Австрии принесла «женщина с бородой» Кончита Вурст, выступавшая в длинном золотом платье с песней «Rise Like a Phoenix».
ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
Второе место на «Евровидении-2025» заняла участница из Израиля Юваль Рафаэль. Суммарно она набрала 357 баллов. Певица возглавляла список участников во время объявления результатов голосования зрителей, пока в самом конце не были названы результаты JJ.
На третьем месте оказался певец Томми Кэш из Эстонии, имеющий русские корни. Он уступил израильтянке всего один балл, набрав 356 голосов. В 2021 году он записал совместный трек с группой «Little Big» под названием «Turn It Up».
На «Евровидении-2025» Кэш исполнил нашумевшую композицию на итальянском языке «Espresso Macchiato». В ней он рассказал о любви к кофе, постоянной работе и больших заработках. В связи с этим итальянская ассоциация по защите прав потребителей «Codacons» в феврале 2025 года даже подала жалобу в Европейский вещательный союз с просьбой убрать песню Эстонии с конкурса из-за стереотипных образов итальянцев.
Одни из фаворитов этого года — музыканты из шведской группы «KAJ» заняли четвертое место. Они выступили с треком «Bara bada bastu», что в переводе со шведского означает: «Давайте просто посидим в сауне». На сцене были установлены лавочки, как в бане, разведен бутафорский костер, а сами музыканты играли на гармошке и обмахивались вениками.
Особенность «Евровидения-2025» заключалась в том, что многие участники исполнили песни на родном языке, либо добавили в них несколько строчек на английском. Так сделали конкурсанты из Германии, Украины, Литвы, Албании, Латвии и другие. При этом сразу три песни в этом году были исполнены на итальянском языке: у Италии, Сан-Марино и даже Эстонии.
Всего в финале «Евровидения-2025» приняли участие 26 стран, среди которых в том числе Армения, Мальта, Исландия, Люксембург и другие. Россия не участвует несколько лет подряд. В этом году от участия до проведения конкурса в том числе по экономическим соображениям отказались Молдавия и Словакия.
НАРЯДЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2025»
И пока в Каннах стремились всячески избежать «голых» скандалов, на «Евровидении» в Базеле их, видимо, наоборот приветствовали. В номере, открывшем финал конкурса, победитель прошлого года Nemo из Швейцарии пел в белом бальном платье и в большой белой ушанке. При этом в конце мероприятия он предстал перед зрителями на шпильках в облегающем полупрозрачном костюме, в котором маленькими кусочками черной ткани были прикрыты только некоторые части тела, в том числе грудь и немного руки.
Певица из Испании Melody, выступавшая с песней «Esa diva», тоже удивила зрителей своим нарядом. Настоящее имя девушки — Мелодия Руис Гутьеррес. Она появилась на сцене в «платье из людей». Исполнительница была одета в длинную черную ткань с пушистым шлейфом. Но когда Melody начала петь, шлейф зашевелился — балет певицы с перьями на костюмах встал и начал танцевать. Позже она предстала перед публикой в коротком серебряном платье.
ПРОТЕСТЫ И СКАНДАЛЫ
СМИ писали, что пропалестинская демонстрация во время финала «Евровидения-2025» вышла из-под контроля. Сообщалось, что протестующие бросали в полицию стеклянные бутылки, а в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.
По данным Telegram-каналов, в полиции оценили количество участников митингов в 500–600 человек. Также были замечены протестующие в масках, которые сжигали израильский флаг. На фоне этого туристам из Израиля рекомендовали скрывать свою личность.
К тому же зрители освистали израильскую участницу Юваль Рафаэль, когда она вышла на сцену. Тем не менее это не помешало ей занять второе место.
В июле 2024 года в швейцарских СМИ появилась информация о возможной отмене конкурса. Представители партии «Федерально-демократический союз Швейцарии» выступали против проведения «Евровидения» в стране из-за возможных пропалестинских митингов. К тому же в ФДС выразили обеспокоенность вероятной пропагандой «оккультизма и сатанизма в песнях конкурсантов», наподобие выступления ирландской певицы Bambie Thug с песней «Doomsday Blue» в 2024 году. 24 ноября прошлого года стало известно, что конкурс в Швейцарии все же состоится.
Ранее народный артист России, поэт Илья Резник заявил, что уровень организации международного музыкального конкурса «Интервидение» в РФ будет высоким, и мероприятие превзойдет «Евровидение», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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