Шок, благотворительность и отказ Шамана: Дык Фук выиграл «Интервидение-2025»
Согласно информации организаторов конкурса, певец из Вьетнама одержал победу с 422 баллами.
Победителем «Интервидения-2025» стал молодой певец из Вьетнама Дык Фук. На смотре он выступил, как оказалось для него, под счастливым номером 20 с композицией «Небесный король деревни Пхудонг». Конкурс прошел накануне на «Live Арене» в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран из заявленных 23-х. Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии, сообщает RT.
ПОБЕДИТЕЛЬ
Победитель «Интервидения-2025» из Вьетнама Дык Фук по итогам голосования международного жюри набрал на конкурсе 422 балла, выиграв с отрывом в 49 очков.
Публика очень тепло встретила Фука и часто скандировала «Вьетнам» на протяжении всего конкурса. Поддержать артиста приехали не только российские фанаты, но его соотечественники. Один из них даже примерил на себя образ самого певца, из-за чего многие гости и журналисты в холле Арены путали его с Фуком.
«Я приехал поддержать моих друзей. Дык Фук мой лучший друг. В реальной жизни», - рассказал спецкору НСН фанат артиста из Вьетнама.
Сам певец признался, что не знал о таком количестве своих фанатов в России. Он рассказал, что думал, что сможет спокойно гулять по Москве, но ему и здесь приходится со всеми фотографироваться.
В своей песне, которая называется «Небесный король деревни Пхудонг», Фук рассказывает про героя вьетнамского эпоса Тхань Гионг — символ силы и единства нации, который спас народ Вьетнама. Выступление Фука на «Интервиении-2025» объединило в себе национальные мотивы, популярные течения в музыке, необычный голос певца и яркое шоу. Именно это и помогло выиграть конкурсанту из Вьетнама.
Фук заявил, что шокирован решением жюри. По его словам, это серьезный шаг в карьере и является для него большой честью. Победитель «Интервидения-2025» сообщил, что хотел бы отправить часть выигрыша на благотворительность в России, передает RT. Фук получил статуэтку «Интервидения» и 30 млн рублей.
«Раскрою секрет: из тех средств, которые я получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», - заявил певец в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».
Он также рассказал, что хотел бы доучить русский язык и написать на нем песню. К тому же певец не исключил возможную коллаборацию с русскими артистами, передает ТАСС.
Дык Фук уже становился победителем крупных музыкальных проектов во Вьетнаме. В 2015 году он выиграл «Голос Вьетнама». В своей финальной речи певец напомнил об этом и добавил, что спустя десять лет смог одержать победу и на крупнейшем международном музыкальном конкурсе.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Согласно турнирной таблице, опубликованной в официальном Telegram-канале конкурса, в тройку лидеров «Интервидения-2025» вошли участники из Вьетнама, Кыргызстана и Катара с 422, 373 и 369 баллами соответственно. Оставшаяся турнирная таблица распределилась следующим образом: Колумбия, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Мадагаскар, Китай, Узбекистан, Куба, Индия, Венесуэла, Сербия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кения, Эфиопия, Египет, Бразилия.
России нет в этом списке, так как Шаман (Ярослав Дронов), представивший страну на конкурсе, после своего выступления попросил членов международного жюри не оценивать его. Он подчеркнул, что выступление вне конкура является жестом гостеприимства и широты русской души.
«Россия уже победила, пригласив в гости множество стран», - сказал Шаман.
Кроме того, в конкурсе не приняла участие певица из США VASSY. Эта страна была заявлена на смотр 23-й. Во время прямого эфира стало известно, что по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, девушка не сможет выступить на «Интервидении-2025». Хотя на генеральном прогоне зрители могли видеть ее номер с песней «Midnight». У певицы двойное гражданство — США и Австралии.
До этого от участия в конкурсе в Москве пришлось отказаться другому артисту из США — Брэндону Ховарду. В своем видеообращении он объявил, что не сможет приехать на «Интервидение-2025» по «семейным обстоятельствам».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не гонится за политическим эффектом «Интервидения», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
