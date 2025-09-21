Шок, благотворительность и отказ Шамана: Дык Фук выиграл «Интервидение-2025»

Сам певец признался, что не знал о таком количестве своих фанатов в России. Он рассказал, что думал, что сможет спокойно гулять по Москве, но ему и здесь приходится со всеми фотографироваться.

В своей песне, которая называется «Небесный король деревни Пхудонг», Фук рассказывает про героя вьетнамского эпоса Тхань Гионг — символ силы и единства нации, который спас народ Вьетнама. Выступление Фука на «Интервиении-2025» объединило в себе национальные мотивы, популярные течения в музыке, необычный голос певца и яркое шоу. Именно это и помогло выиграть конкурсанту из Вьетнама.

Фук заявил, что шокирован решением жюри. По его словам, это серьезный шаг в карьере и является для него большой честью. Победитель «Интервидения-2025» сообщил, что хотел бы отправить часть выигрыша на благотворительность в России, передает RT. Фук получил статуэтку «Интервидения» и 30 млн рублей.