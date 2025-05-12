Скандал вокруг эспрессо и дань советскому космосу: Каким будет «Евровидение-2025»
Поскольку «Евровидение» проходит в Швейцарии, многие фанаты ждут выступления Селин Дион, букмекеры же в это время выбирают, кто из скандальных участников конкурса может войти в число фаворитов жюри и зрителей.
Ежегодно «Евровидение» является не просто музыкальным конкурсом, за которым наблюдает миллионная аудитория, но и площадкой для скандалов, и этот год не станет исключением. Событие пройдет в швейцарском городе Базель. Это уже третье «Евровидение» для Швейцарии: в 1956 году мероприятие проходило в «Лугано», а в 1989 году – в Лозанне.
Фанаты конкурса рассчитывают, что на сцене выступит и Селин Дион, которая представляла Швейцарию в конкурсе в 1988 году, а затем стала звездой мирового масштаба. Однако, по данным СМИ, пока представители артистки ничего не подтверждали, заявив, что все будет зависеть от ее самочувствия.
37 УЧАСТНИКОВ И ЛАЙКА
Первый полуфинал состоится уже 13 мая, в рамках вечера выступят 15 участников. Второй полуфинал пройдет 15 мая и познакомит зрителя с 16 конкурсантами. На финале 17 мая перед жюри предстанут 26 коллективов. В отличие от прошлого года участники стран «Большой пятерки» (Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия) вновь попадут в финал автоматически, как и представители страны, принимающей конкурс.
Среди участников заявлены 37 стран. Изначально государств должно было быть 38, однако по организационным соображениям Молдавия не приедет. Как отметили глава делегации Молдавии на Евровидении Даниела Круду и директор национального телевидения Moldova 1 Корнелиу Дурнеску, участие в конкурсе отменили «после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем». Вместе с тем оба полуфинала и финал в швейцарском Базеле будут транслироваться по телеканалу Moldova 1 в прямом эфире.
Ряд стран в 2025 году отправили на конкурс артистов, которые уже знакомы зрителям «Евровидения». К примеру, Польшу представит Юстина Стечковская, которая уже приезжала на конкурс в 1995 году, но тогда смогла занять только 18-е место. Также от Черногории выступит Нина Жижич, уже представлявшая страну с дуэтом Who See в 2013 году. Тогда коллективу не удалось пройти в финал. Практика возвращения на конкурс в погоне за победой не нова – после второго места в 2006 году повторное выступление на «Евровидении» в 2008 году принесло победу российскому участнику Диме Билану. При этом случается и обратное, так, победитель «Евровидения» 2009 года от Норвегии Александр Рыбак в 2018 смог занять лишь 15 место.
Несмотря на то, что Россия с 2022 года не участвует в «Евровидении», в этом году в шоу все же прозвучит песня с отсылкой к советскому прошлому. Представительница Ирландии певица Емми исполнит композицию Laika Party, посвященную советской собаке Лайке — первому выведенному на орбиту Земли животному. Автором песни выступила проживающая в Ирландии уроженка России Лариса Тормей.
СКАНДАЛЬНЫЕ СЛОВА
Хорошо знаком российскому зрителю также рэпер и танцор Томми Кэш (Томас Таммеметс), в 2025 представляющий на «Евровидении» Эстонию. Бабушка артиста родом из Нижнего Новгорода, сам он с детства знаком с русским языком. В 2021 году Томми Кэш представил совместный трек с группой Little Big под названием Turn It Up.
Новичок «Евровидения» исполнит песню Espresso Macchiato. Трек, в котором сочетаются английский и итальянский языки, уже успел завируситься в соцсетях. В песне Томми Кэш поет о любви к кофе, постоянной работе и больших заработках, из-за чего его называют мафиози. Он также сравнивает свою жизнь со спагетти, которые сначала жесткие, но становятся мягкими после приготовления.
Подобные отсылки привели к тому, что итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons еще в феврале 2025 года подала жалобу в Европейский вещательный союз с просьбой убрать песню Эстонии с «Евровидения 2025» из-за стереотипных образов итальянцев. Помимо прочего итальянский политик Джан Марко Чентинайо предложил артисту лично посетить Италию, чтобы узнать, как живут местные жители и не писать «такие глупые песни, полные стереотипов». При этом фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид не так давно назвал композицию Кэша отличной песней и даже напел ее в одном из видео. Коллектив стал победителем «Евровидения» в 2021 году, с октября 2024 года музыканты объявили о паузе в карьере.
Еще один скандал конкурса связан с участницей от Мальты Мирианой Конте. Она подготовила песню Kant, однако Европейский вещательный союз (EBU) запретил артистке выступать на мероприятии с оригинальной версией трека, название которого созвучно с английским нецензурным словом. При этом с мальтийского слово слово kant переводится, как «пение». Конкурсантка отметила, что шокирована и разочарована такими заявлениями, призналась, что на внесение изменений в композицию у нее меньше недели, однако то самое слово из трека убрала.
Израиль на «Евровидение-2025» представит певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение террористов ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova. Известно, что в день церемонии открытия «Евровидения 11 мая в Базеле прошли митинги в поддержку Палестины. Аналогично история уже развивалась в 2024 году, когда Израиль представляла финалистка российского конкурса «Голос. Дети» Эдэн Голлан.
Несмотря на скандалы, после первых репетиций букмекеры ставят Израиль в пятерку лучших участников 2025 года, наряду с Австрией, Францией, Нидерландами и шведской группой KAJ с песней Bara Bada Bastu, которой пророчат победу. К 11 мая вероятность первого места участника этой страны составляла 34%. На победу скандального Томми Кэша от Эстонии отдают лишь 2%, ставя его на девятое место. На десятой строчке расположилась Швейцария, которая еще в апреле находилась за пределами топ-15, передает «Радиоточка НСН»
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