Скандал вокруг эспрессо и дань советскому космосу: Каким будет «Евровидение-2025»

37 УЧАСТНИКОВ И ЛАЙКА

Первый полуфинал состоится уже 13 мая, в рамках вечера выступят 15 участников. Второй полуфинал пройдет 15 мая и познакомит зрителя с 16 конкурсантами. На финале 17 мая перед жюри предстанут 26 коллективов. В отличие от прошлого года участники стран «Большой пятерки» (Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия) вновь попадут в финал автоматически, как и представители страны, принимающей конкурс.

Среди участников заявлены 37 стран. Изначально государств должно было быть 38, однако по организационным соображениям Молдавия не приедет. Как отметили глава делегации Молдавии на Евровидении Даниела Круду и директор национального телевидения Moldova 1 Корнелиу Дурнеску, участие в конкурсе отменили «после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем». Вместе с тем оба полуфинала и финал в швейцарском Базеле будут транслироваться по телеканалу Moldova 1 в прямом эфире.

Ряд стран в 2025 году отправили на конкурс артистов, которые уже знакомы зрителям «Евровидения». К примеру, Польшу представит Юстина Стечковская, которая уже приезжала на конкурс в 1995 году, но тогда смогла занять только 18-е место. Также от Черногории выступит Нина Жижич, уже представлявшая страну с дуэтом Who See в 2013 году. Тогда коллективу не удалось пройти в финал. Практика возвращения на конкурс в погоне за победой не нова – после второго места в 2006 году повторное выступление на «Евровидении» в 2008 году принесло победу российскому участнику Диме Билану. При этом случается и обратное, так, победитель «Евровидения» 2009 года от Норвегии Александр Рыбак в 2018 смог занять лишь 15 место.