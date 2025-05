Скандал вокруг эспрессо и дань советскому космосу: Каким будет «Евровидение-2025»

Несмотря на то, что Россия с 2022 года не участвует в «Евровидении», в этом году в шоу все же прозвучит песня с отсылкой к советскому прошлому. Представительница Ирландии певица Емми исполнит композицию Laika Party, посвященную советской собаке Лайке — первому выведенному на орбиту Земли животному. Автором песни выступила проживающая в Ирландии уроженка России Лариса Тормей.

СКАНДАЛЬНЫЕ СЛОВА

Хорошо знаком российскому зрителю также рэпер и танцор Томми Кэш (Томас Таммеметс), в 2025 представляющий на «Евровидении» Эстонию. Бабушка артиста родом из Нижнего Новгорода, сам он с детства знаком с русским языком. В 2021 году Томми Кэш представил совместный трек с группой Little Big под названием Turn It Up.

Новичок «Евровидения» исполнит песню Espresso Macchiato. Трек, в котором сочетаются английский и итальянский языки, уже успел завируситься в соцсетях. В песне Томми Кэш поет о любви к кофе, постоянной работе и больших заработках, из-за чего его называют мафиози. Он также сравнивает свою жизнь со спагетти, которые сначала жесткие, но становятся мягкими после приготовления.