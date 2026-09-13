Сборы «Колобка» «перекатились» за 1 млрд рублей
Чтобы преодолеть отметку в миллиард рублей фильму потребовалось больше месяца.
Сборы новой российской сказки «Последний богатырь. Колобок» в прокате превысили 1 млрд рублей. Лента стала восьмой картиной, не считая короткометражки «Прощание», которая смогла в 2026 году заработать больше этой суммы. Именно с этим фильмом в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах в РФ демонстрировали зарубежные новинки, которые составили «Колобку» серьезную конкуренцию — «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея».
«КОЛОБОК» НА МИЛЛИАРД
На момент написания материала сборы сказки «Последний богатырь. Колобок», согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляют 1 млрд 1 млн 396 тысяч 266 рублей.
«Колобок» докатился до сбора в 1 млрд рублей больше, чем через месяц после начала проката. Премьера сказки Антона Маслова состоялась еще 6 августа. Причем последние несколько недель сборы «Колобка» медленно тянулись к отметке в миллиард.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что зрителям лента нравится, и у «Колобка» есть все шансы заработать 1,5-2 млрд рублей по итогам проката.
«Информация про слабую посещаемость московских кинотеатров и волну критики была разогнана средствами массовой информации совершенно на пустом месте. Такое ощущение, что была целенаправленно организована какая-то буря в стакане и хейт в адрес проекта, что является актом саботажа и вредительства в рамках индустрии. Цифры у "Колобка" абсолютно нормальные. Никто, в принципе, не ожидал на первом дне каких-то рекордных цифр, но тем не менее первый день случился по кассовым сборам на очень достойном уровне. Многие считают, что это лучший и самый яркий, интересный и смешной фильм из всей франшизы. Зрители будут передавать, я уверен, исключительно положительный "сарафан". Уверен, у проекта все сложится нормально, и он заработает свои заслуженные полтора-два миллиарда рублей», - сказал он.
«Последний богатырь. Колобок» — спин-офф популярной франшизы о приключениях Ивана в сказочном мире Белогорья. Главного героя, как и в предыдущих частях, вновь озвучил Гарик Харламов.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
В 2026 году до «Колобка» отметку по сборам в 1 млрд рублей в российском прокате преодолели еще семь фильмов. Так, первыми в новогодние праздники «миллиардерами» стали «Чебурашка-2» (по данным ЕАИС, более 6 млрд рублей), «Простоквашино» (более 2,4 млрд рублей) и «Буратино» (свыше 2,3 млрд рублей).
Еще одним «миллиардером» этого года оказалась экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Лента Сарика Андреасяна, по подсчетам ЕАИС, заработала свыше 2 млрд 99 млн рублей. Это вторая сказка режиссера, которая в 2026-м собрала свыше 2 млрд рублей.
В этом году касса «Горничной» с Синди Суини, согласно информации системы, превысила 1 млрд 395 млн рублей. Кроме того, сборы самого кассового байопика в истории «Майкла» в России тоже превысили 2 млрд рублей (по данным ЕАИС, 2 млрд 275 млн 880 тысяч 459 рублей).
Летом 2026-го отметку по сборам в миллиард также преодолела третья часть российской франшизы «Холоп». Новая лента Клима Шипенко, по данным ЕАИС, смогла собрать в прокате 1 млрд 197 млн 695 тысяч 682 рубля.
Это самая «небогатая» лента из трех картин франшизы. Так, первая часть «Холопа», в которой главную роль исполнил Милош Бикович, по подсчетам системы, собрала в российском прокате в конце 2019 – начале 2020 года более 3 млрд рублей, став на тот момент самым кассовым российским фильмом в истории. «Холоп-2» собрал свыше 3,8 млрд рублей.
КОНКУРЕНТЫ «КОЛОБКА»: «ПРОЩАНИЕ», «ПАУК» И «ОДИССЕЯ»
При этом есть еще один фильм, который в 2026 году собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Речь идет о короткометражке «Прощание». При этом сама лента вышла еще в 2024 году.
Согласно подсчетам ЕАИС, сейчас сборы картины составляют 1 млрд 605 млн 655 тысяч 158 рублей. Именно с ней в рамках предсеансового обслуживания в российских кинотеатрах демонстрировали зарубежные новинки «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея».
В Сети «Колобка» прозвали главным антагонистом «Человека-паука». Сначала пользователи даже «испортили» рейтинг сказки на «Кинопоиске» якобы из-за того, что теневую премьеру супергеройского фильма в РФ перенесли из-за ее премьеры.
Этим летом теневой прокат российских кинотеатров составил отечественной сказке серьезную конкуренцию. В частности, фильмы «Человек-паук» и «Одиссея» Кристофера Нолана.
«В России и во всем мире преобладают сказочные сюжеты. Сейчас "Колобок" поспорил с "Человеком-пауком", но это фильмы одного жанра. История о том, что человек получил силу после укуса паука - разве не сказка? Это сказка, просто более современная», - заметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» режиссер Александр Войтинский.
На фоне успеха «Человека-паука» в теневом прокате в России зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в интервью НСН даже предложила передать данные о теневых показах зарубежных новинок силовикам.
«Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. МВД должно отследить эту ситуацию. Министерство культуры через свои подведомственные организации может контролировать происходящее. Они не передают данные в ЕАИС, потому что фильм прокатывается незаконно. Эту информацию вполне можно направить силовикам», - сказала она.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН рассказал, что из всех вышедших в российский прокат за лето фильмов окупился лишь один — якутская музыкальная комедия «Сайылыкка».
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