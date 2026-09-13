Сборы «Колобка» «перекатились» за 1 млрд рублей

«КОЛОБОК» НА МИЛЛИАРД

На момент написания материала сборы сказки «Последний богатырь. Колобок», согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляют 1 млрд 1 млн 396 тысяч 266 рублей.

«Колобок» докатился до сбора в 1 млрд рублей больше, чем через месяц после начала проката. Премьера сказки Антона Маслова состоялась еще 6 августа. Причем последние несколько недель сборы «Колобка» медленно тянулись к отметке в миллиард.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что зрителям лента нравится, и у «Колобка» есть все шансы заработать 1,5-2 млрд рублей по итогам проката.