Зарплаты и технологии: Что привлекает молодежь в сельское хозяйство

Ранее СМИ сообщили, что в России растет интерес к аграрному образованию. Так, по итогам приемной кампании в вузы Минсельхоза РФ поступило свыше 740 тысяч заявлений от абитуриентов, что на 31% больше, чем в прошлом году.

В 2026-м на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислили 27,6 тысячи человек. Целевое обучение выбрали 6,8 тысячи абитуриентов, что на 26,1% выше прошлогоднего показателя. Отмечается, что среди направлений подготовки поступающие чаще всего выбирают биотехнологии и гидромелиорацию, садоводство, агрохимию и агропочвоведение, а также ветеринарно-санитарную экспертизу, пишет «Лента.ру». Лоикова подтвердила, что показатели увеличились.