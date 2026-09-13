Зарплаты и технологии: Что привлекает молодежь в сельское хозяйство
HR-эксперт Зулия Лоикова в эфире НСН сообщила, что агрономы в России зарабатывают от 80 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц.
Число абитуриентов аграрных вузов действительно увеличилось, молодежь в АПК привлекают технологии и быстрый рост зарплат, при этом выпускники таких учебных заведений не всегда работают в отрасли, выбирая смежные направления, и в сельском хозяйстве наблюдается дефицит кадров. Об этом в беседе с НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Ранее СМИ сообщили, что в России растет интерес к аграрному образованию. Так, по итогам приемной кампании в вузы Минсельхоза РФ поступило свыше 740 тысяч заявлений от абитуриентов, что на 31% больше, чем в прошлом году.
В 2026-м на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислили 27,6 тысячи человек. Целевое обучение выбрали 6,8 тысячи абитуриентов, что на 26,1% выше прошлогоднего показателя. Отмечается, что среди направлений подготовки поступающие чаще всего выбирают биотехнологии и гидромелиорацию, садоводство, агрохимию и агропочвоведение, а также ветеринарно-санитарную экспертизу, пишет «Лента.ру». Лоикова подтвердила, что показатели увеличились.
«Выпускников аграрных направлений принимают на работу агрокомпании, питомники. На самом деле, у нас нехватка (кадров – прим. НСН) в сельскохозяйственной отрасли. Возможно, туда (в вузы на аграрные направления – прим. НСН) проще поступить. Например, люди недобирают баллы, поэтому мы видим 740 тысяч заявлений, но это практически в полтора раза больше, чем в 2024 году. А зачислены 27,6 тысячи человек, из них 6,8 тысячи — на целевое обучение. Прирост к прошлому году большой — почти 27%», - отметила она.
По ее словам, молодежь в АПК привлекают технологии и быстрый рост зарплат.
«В первую очередь это технологическая модернизация отрасли. АПК — это не просто люди с косой или с плугом, а работа с искусственным интеллектом, спутниково-мониторинговые сети, дроны, цифровые двойники животных, искусственное зрение. Современный агроном — это специалист по Big Data и точному земледелию. Это интересно для молодежи, которая хочет работать с технологиями. Второе — это то, что в АПК подрастают зарплаты, быстрее чем в среднем по экономике. Например, за девять месяцев прошлого года они прибавили 14,3% против показаний позапрошлого года. В других отраслях меньше — около 8,7%. Сейчас агроном зарабатывает от 80 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. А агроном-свиновод — от 150-160 тысяч рублей в месяц, зоотехники — 300-500 тысяч», - рассказала эксперт.
Лоикова также напомнила о господдержке в сельском хозяйстве.
«Ведется господдержка и есть нацпроекты. С прошлого года есть программа подготовки кадров для АПК, развивается в рамках технологического обеспечения продовольственной безопасности. Это федеральный проект "Кадры в АПК". В вузах стали обновлять инфраструктуру, модернизировать программы, практика стала расширяться. Например, в Ставрополье, на Кубани я видела агротехнические классы в школах. В России сейчас свыше тысячи агротехнических классов. (В программе – прим. НСН) принимают участие 67 регионов. Дети выстраиваются в очереди. Эти классы сразу забирают себе под опеку крупные агропредприятия. У ребят есть практики, стажировки, они погружаются в профессию. Есть целевые программы. Дефицит кадров, поэтому используют работу для абитуриентов. Эта отрасль теряет около 150 тысяч сотрудников в год, а кадровый голод оценивается в примерно 300 тысяч человек. Постоянно идет недобор, и конкуренция на рынке специалистов высокая», - уточнила она.
При этом эксперт добавила, что лишь около 25% выпускников аграрных вузов остаются работать в отрасли.
«Куда уходят выпускники — картина неоднозначная. Общая занятость выпускников агровузов высокая. Академическая выборка показывает, что 76,8% работают, 11,6% — безработные. Практически 80% трудоустроились в первые полгода после выпуска — это очень высокий спрос. Это близко к средним показателям по высшему образованию в целом. Но работают ли они в сельском хозяйстве? В прошлом году наш министр сельского хозяйства Оксана Лут приводила другие цифры — только 13% выпускников профильных вузов идут работать в АПК. Академическое исследование дает промежуточную картину: из работающих выпускников только 25,1% заняты непосредственно в сельском хозяйстве, и менее 60% имеют работу, которая связана с образованием. Минсельхоз смотрит только целевые договора и систему распределения», - напомнила Лоикова.
Специалист рассказала, куда идут работать выпускники аграрных вузов.
«Выпускники-агрономы уходят в пищевку (пищевая промышленность - прим. НСН), в переработку — это молокозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики, лаборатории качества. Ландшафтный дизайн, озеленение, торговля, логистика сельхозпродукции, закупки, сертификация, импорт, экспорт, природоохранна, госмуниципальное управление, НИИ сельхозпрофиля. В фермерских хозяйствах — в неформальном секторе — тоже порядка 18% выпускников трудятся. Важно довести долю выпускников, которые остаются в отрасли, до 80-90% к 2030 году, потому что иначе будет нарастать дефицит. В том числе через программу целевого обучения. Сейчас яма практически в два раза. У нас очень большой дефицит, и уже идут разговоры о том, не позвать ли специалистов, условно, из Афганистана», - заключила собеседница НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН подчеркнул, что наличие большого количества свободных бюджетных мест в медицинских вузах связано с новым законом о трехлетней отработке, а также с невостребованными у студентов направлениями.
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