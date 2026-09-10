Бэтмен в личине Колобка: Какое ружье выстрелит в фильме «Как Иван в сказку попал»
В прокат выходит «Как Иван в сказку попал», в котором привычные сказочные герои на миг примерят на себя образ западных супергероев, но лишь затем, чтобы преподать главному герою и зрителю важный жизненный урок.
«Сказка ложь, да в ней намек!» - так вкратце можно было бы описать сюжет новой российской киносказки, одним из продюсеров которой выступил Никита Михалков. При этом фильм «Как Иван в сказку попал» не просто очередная сказочная экранизация, а скорее состоявшееся высказывание. И на фоне актуальных новостей из мира кино звучит оно особенно ярко. В российский прокат картина выходит 17 сентября, но накануне ее представили первым зрителям в столичном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
СКАЗОЧНЫЙ РЕБРЕНДИНГ
Едва в российском прокате утихла битва «Колобка» с теневым показом нового «Человека-паука», как вот-вот выйдет новая сказка отечественного производства от режиссера Алексея Нужного. Проект «Как Иван в сказку попал» не станет для него дебютом в сказочном жанре. В 2023 году он представил зрителю игровую версию «Бременских музыкантов». Проект выходил в прокат в новогодние даты, заработал свои положенные три миллиарда рублей, но не все тогда оценили решение режиссера представить антропоморфных героев-животных.
В новом фильме Нужного зрителя ждет не экранизация одного конкретного сюжета, а квинтэссенция из череды русских сказов. В сценарии нашлось место для Царевны-лягушки, Матушки Печки и даже сестрицы Аленушки из сказки «Гуси-лебеди». Без нечисти тоже никуда – Баба-яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч в картине присутствуют. Продюсерами наряду с Михалковым выступили Леонид и Вадим Верещагины, Антон Златопольский и сам режиссер. Среди актеров, которых зритель увидит или услышит в фильме – Мария Аронова (Матушка Печка), Ирина Горбачева (Яблонька), Пелагея (Молочная Река), Никита Кологривый (Змей Горыныч), Илья Виногорский (Царевич), Санта Нужная (Аленушка) и другие.
По сюжету главный герой Иван Добрынин, которого на экране воплотил Мирон Проворов, не любит русские сказки. Соответственно, не интересуется ими и не верит в них, предпочитая обозревать в ходе стримов комиксы с зарубежными супергероями. Мальчик также не стремится помогать родителям, безответственно относится к учебе и, что немаловажно, лишен богатырской силы.
Однажды с помощью волшебного сундука он переносится в мир русских сказок, где герои просят о помощи. Им грозит забвение, ведь прочие люди, подобно Ване, тоже перестали читать сказки и верить в них. Желая помочь, Добрынин предлагает сказочным персонажам ребрендинг. Будто зная на момент съемок, что именно будет волновать российских зрителей больше всего в конце лета 2026, создатели также добавили в картину и Колобка. Ему Иван предлагает примерить на себя образ (нет, не Человека-паука) Бэтмена… Идея связана с общностью героев – оба они, и Колобок, и Бэтмен, лишены родителей. Емеля из сказки «По щучьему велению» по задумке Вани становится местным Железным человеком, а Руслан из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» - Человеком-пауком. И в этот момент ощущение, что создатели явно что-то знали о премьере «Колобка» снова нарастает.
НЕПРОЗРАЧНЫЙ НАМЕК
В целом Колобок в этой картине – словно ружье, которое по закону драматургии непременно должно выстрелить. Первое появление героя на экране на премьере мгновенно вызвало ответную реакцию зрителя. Милый дизайн персонажа в сказке, кажется, полностью соответствует описанию того, кто может быть «на сметане мешен». Этот Колобок точно ближе к каноничному образу, чем образ центрального персонажа из картины «Последний богатырь. Колобок».
Однако участие Колобка-Бэтмена не помогает русским «Мстителям» одержать победу над нечистью в эпичной схватке. В ходе личной атаки герой даже роняет реплику: «Я спасу эту сказку! Не в этот раз…». Словом, ружье в итоге выстреливает, хотя непонятно – это холодный расчет авторов или эффект восприятия в контексте общего информационного фона.
Избегая спойлеров, стоит все же заметить, что помимо нечисти русские герои в западных образах проигрывают в итоге и забвению. В фильме также подчеркнуто звучит мысль о последствиях подобного исхода. Авторы наглядно демонстрируют, что российская культура зиждется на сказках. Без Сивки-бурки, царевичей и Добрыни Никитича, и современность будет бескультурной и анархичной, в серых полутонах.
По традиции в финале главный герой извлекает из истории ценный урок, исправляется и всех спасает. Внутренняя трансформация в итоге помогает Ивану не просто наладить отношения с родителями, но и обрести наконец богатырскую силу и научиться подтягиваться на перекладине.
В общем, раньше герой был одурманен чужой культурой, и в его жизни все как-то не складывалось. Но, едва он стал главным адептом русских сказок, как все изменилось. Дедушка Вани в самом начале развития истории говорит ему, что западные герои не плохие, просто другие, основаны на других ценностях. Однако ключевая мысль фильма все же сводится к тому, что важно чтить и уважать свою культуру, а не читать комиксы. В итоге подобное превращает фильм «Как Иван в сказку попал» в эдакое наставление - читай «Гуси-лебеди», а не «Человека-паука» пересматривай, и будет тебе счастье.
Возможно, все это работало бы картине исключительно в плюс. Тем более что в сценарии немало удачных шуток. К примеру, Иван отмечает: «Помню, с мамой также русский сериал смотрел. Поначалу кажется, фигня, а потом втягиваешься». Отдельный плюс картины – героиня-сказочница в окошке с резными ставнями. Этот образ сразу отсылает зрителя постарше к телепередаче «В гостях у сказки», вызывая теплое чувство ностальгии. В целом почти все сказочные образы в картине на высоте. Однако затем на все это накладывается непрозрачный нарратив. И это происходит в контексте реальных новостей о том, что российский зритель может вообще не увидеть ни новых «Мстителей», ни новую часть «Дюны». Все это, конечно, фильмы западные, тем не менее зритель, судя по массовым высказываниям в соцсетях, сегодня хотел бы выбирать картины для просмотра самостоятельно.
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