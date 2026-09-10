НЕПРОЗРАЧНЫЙ НАМЕК

В целом Колобок в этой картине – словно ружье, которое по закону драматургии непременно должно выстрелить. Первое появление героя на экране на премьере мгновенно вызвало ответную реакцию зрителя. Милый дизайн персонажа в сказке, кажется, полностью соответствует описанию того, кто может быть «на сметане мешен». Этот Колобок точно ближе к каноничному образу, чем образ центрального персонажа из картины «Последний богатырь. Колобок».

Однако участие Колобка-Бэтмена не помогает русским «Мстителям» одержать победу над нечистью в эпичной схватке. В ходе личной атаки герой даже роняет реплику: «Я спасу эту сказку! Не в этот раз…». Словом, ружье в итоге выстреливает, хотя непонятно – это холодный расчет авторов или эффект восприятия в контексте общего информационного фона.



Избегая спойлеров, стоит все же заметить, что помимо нечисти русские герои в западных образах проигрывают в итоге и забвению. В фильме также подчеркнуто звучит мысль о последствиях подобного исхода. Авторы наглядно демонстрируют, что российская культура зиждется на сказках. Без Сивки-бурки, царевичей и Добрыни Никитича, и современность будет бескультурной и анархичной, в серых полутонах.

По традиции в финале главный герой извлекает из истории ценный урок, исправляется и всех спасает. Внутренняя трансформация в итоге помогает Ивану не просто наладить отношения с родителями, но и обрести наконец богатырскую силу и научиться подтягиваться на перекладине.