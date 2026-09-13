«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в 8-ом туре РПЛ

Счет в игре открыл Гамид Агаларов на 48-й минуте, однако хозяева быстро ответили точным ударом Калиду Сидибе (58). Затем Темиркан Сундуков (64) снова вывел гостей вперед, но на 66-й минуте защитник «Динамо» Андрес Аларкон забил гол в свои ворота. Окончательный результат на 86-й минуте установил Мануэл Келиану, принеся «Ахмату» важные три очка.

После этого тура махачкалинский клуб с 12 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат», набрав 10 баллов, идет на девятом месте.

В следующем, девятом туре, который состоится 17 сентября, «Ахмат» сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а махачкалинское «Динамо» также в гостях встретится с московским ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».