МВД назвало признаки заражения смартфона вирусами
Частые зависания, замедление работы и самопроизвольные перезагрузки смартфона могут свидетельствовать о его заражении вирусами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
В ведомстве призывают граждан проявлять бдительность в вопросах цифровой гигиены. Особую настороженность должны вызывать сбои, возникшие сразу после установки непроверенных приложений. Тревожными сигналами также являются появление непонятных всплывающих окон и совершение устройством каких-либо действий без участия владельца.
Подобные аномалии в работе гаджета часто указывают на наличие вредоносного программного обеспечения. Оно представляет серьезную угрозу, так как способно открыть мошенникам доступ к конфиденциальной информации и аккаунтам мобильного банка.
При подозрении на заражение телефона в МВД категорически не рекомендуют вводить данные банковских карт или заходить в финансовые приложения. Владельцу смартфона следует немедленно проверить устройство антивирусом, а при подтверждении угрозы или подозрении на кражу средств - оперативно обратиться в свой банк и подать заявление в полицию.
Ранее владельцев Android-смартфонов предупредили о новом вирусе – трояне Drama RAT, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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