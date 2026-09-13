МВД назвало признаки заражения смартфона вирусами

В ведомстве призывают граждан проявлять бдительность в вопросах цифровой гигиены. Особую настороженность должны вызывать сбои, возникшие сразу после установки непроверенных приложений. Тревожными сигналами также являются появление непонятных всплывающих окон и совершение устройством каких-либо действий без участия владельца.

Подобные аномалии в работе гаджета часто указывают на наличие вредоносного программного обеспечения. Оно представляет серьезную угрозу, так как способно открыть мошенникам доступ к конфиденциальной информации и аккаунтам мобильного банка.

При подозрении на заражение телефона в МВД категорически не рекомендуют вводить данные банковских карт или заходить в финансовые приложения. Владельцу смартфона следует немедленно проверить устройство антивирусом, а при подтверждении угрозы или подозрении на кражу средств - оперативно обратиться в свой банк и подать заявление в полицию.

Ранее владельцев Android-смартфонов предупредили о новом вирусе – трояне Drama RAT, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».