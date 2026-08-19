По словам собеседника НСН, сборы релиза в теневом прокате будут зависеть от числа доступных сеансов.

«После скандала с "Колобком" постоянно были вбросы о том, что с параллельным прокатом пора завязывать. "Одиссея" не отсвечивала так сильно, как «Человек-паук», который почему-то стал прямым конкурентом всего российского, включая сказки. Усиленное внимание сыграло в минус спокойному прокату. Думаю, теперь будут очень аккуратно расписывать сеансы теневого проката, чтобы не навлечь на себя гнев вышестоящих органов. Сборы "Человека-паука" будут достойные в контексте соотношения количества доступных сеансов. При росписи, аналогичной с той, что мы наблюдали у "Колобка", касса была бы выше. Залы были бы пусть не полностью, но наполовину забиты», - допустил Баженов.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская призвала комплексно решить проблему теневого проката в России, взяв за основу опыт Белоруссии с принудительным лицензированием. По ее словам, подобный механизм предполагает принудительное лицензирование, что позволило бы использовать объекты авторского права без согласия правообладателя, но с обязательной выплатой.

Как отметил в разговоре с НСН режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский, стремление государства контролировать сборы теневого проката понятно, однако в случае принудительного лицензирования такого контента его показ останется незаконным.

