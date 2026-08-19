BadComedian пообещал успех «Человеку-пауку» в теневом прокате
Новости о плохом качестве копии фильма «Человек-паук: Новый день» в кинотеатрах не остановят фанатов от желания посмотреть картину на большом экране, сказал НСН Евгений Баженов (BadComedian).
Скандал вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок» может помешать спокойному прокату картины «Человек-паук: Новый день» в формате предсеансового обслуживания, но ситуация не повлияет на желание аудитории увидеть картину на большом экране, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
В теневом прокате фильм представят в России с 20 августа. По данным издания Cinemaplex, релиз новинки пройдет не без проблем: некоторые кинотеатры могут демонстрировать копию с низким качеством изображения и некорректной цветопередачей. Баженов допустил, что такие новости не отпугнут фанатов.
«Видно, что билеты на сеансы по "Человеку-пауку" раскупаются. То есть людей не отпугивает информация о том, что могут быть некачественные копии. Поскольку в нашей стране фильм выходит через три недели после старта мирового проката, уверен: часть зрителей уже посмотрела пиратскую версию. Однако это не мешает основной части аудитории ждать премьеру. Смотреть дома – одно, а сходить в кино – иное», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, сборы релиза в теневом прокате будут зависеть от числа доступных сеансов.
«После скандала с "Колобком" постоянно были вбросы о том, что с параллельным прокатом пора завязывать. "Одиссея" не отсвечивала так сильно, как «Человек-паук», который почему-то стал прямым конкурентом всего российского, включая сказки. Усиленное внимание сыграло в минус спокойному прокату. Думаю, теперь будут очень аккуратно расписывать сеансы теневого проката, чтобы не навлечь на себя гнев вышестоящих органов. Сборы "Человека-паука" будут достойные в контексте соотношения количества доступных сеансов. При росписи, аналогичной с той, что мы наблюдали у "Колобка", касса была бы выше. Залы были бы пусть не полностью, но наполовину забиты», - допустил Баженов.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская призвала комплексно решить проблему теневого проката в России, взяв за основу опыт Белоруссии с принудительным лицензированием. По ее словам, подобный механизм предполагает принудительное лицензирование, что позволило бы использовать объекты авторского права без согласия правообладателя, но с обязательной выплатой.
Как отметил в разговоре с НСН режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский, стремление государства контролировать сборы теневого проката понятно, однако в случае принудительного лицензирования такого контента его показ останется незаконным.
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