«Максимально довольные»: Как «Колобок» заработал 250 миллионов при «пустых залах»
Под показы «Колобка» сейчас отдают целые кинотеатры, при этом уже после первых показов у фильма начался хороший «сарафан», сказал в эфире НСН Алексей Воронков.
Кассовый успех фильма «Последний богатырь. Колобок» связан с его максимальной «росписью» в кинотеатрах, при этом в регионах нет такого хейта в адрес картины, как в Москве, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Премьера «Колобка» состоялась 6 августа. По итогам первого уикенда в прокате картина режиссера Антона Маслова, по официальным данным, заработала около 250 млн рублей. При этом СМИ полны сообщений о пустых кинозалах на показах картины на фоне беспрецедентной волны ее критики. Воронков объяснил этот парадокс.
«На сегодняшний день фильмов в прокате мало, поэтому "Колобок" получил максимально широкую роспись. Если стандартно в кинотеатр ставится 5-7 сеансов фильма, то сейчас с "Колобком" роспись доходила до 20-25 сеансов. Когда весь семи- или восьмизальный кинотеатр отдают под один фильм, естественно, не на всех сеансах будут полные залы. Это чисто математика. Если бы был какой-то сильный фильм-конкурент, все залы разбили под эти два фильма и плотность человекопотока на каждый зал была бы больше», - пояснил эксперт.
Считается, что волну критики в отношении «Колобка» запустили поклонники Человека-паука, «пиратский» показ нового фильма о котором в РФ сдвинули на 20 августа по просьбе прокатчиков российской картины. Воронков объяснил, почему в этом нет ничего страшного.
«После вброса пары несмышленых подростков истории про Человека-паука, ее стала развивать "желтая пресса" и так далее. Мы в этом ничего страшного не видим. С учетом того, что картина в высшей степени качественная, у нас особых опасений нет. В регионах такого хейта, как в Москве, особо не наблюдается. Если говорить про зрителей, которые посмотрели "Колобка", у фильма начинается очень хороший сарафан после первого уикенда. Мы в своих кинотеатрах делали опросы зрителей - видно, что люди выходят максимально довольные. Кроме того, целевая аудитория "Колобка" более широкая, чем ЦА "Паука". В Москве "Человека-паука", наверное, будет показывать, 10% кинозалов, а "Колобка" - абсолютно все», - заключил собеседник НСН.
Корреспондент НСН проанализировал продажи билетов на «Колобка» в двух самых модных кинотеатрах Москвы, «Октябре» и «Художественном». На неделе с 10 по 16 августа они практически нулевые.
Скандальный режиссер Сарик Андреасян ранее записал видеообращение, в котором объяснил хейтерам «Колобка», что не он снимал эту картину, и попросил не писать ему в соцсети претензии на этот счет, отмечает «Радиоточка НСН».
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