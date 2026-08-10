Кассовый успех фильма «Последний богатырь. Колобок» связан с его максимальной «росписью» в кинотеатрах, при этом в регионах нет такого хейта в адрес картины, как в Москве, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Премьера «Колобка» состоялась 6 августа. По итогам первого уикенда в прокате картина режиссера Антона Маслова, по официальным данным, заработала около 250 млн рублей. При этом СМИ полны сообщений о пустых кинозалах на показах картины на фоне беспрецедентной волны ее критики. Воронков объяснил этот парадокс.