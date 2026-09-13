Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России

«Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России», - сказал Трамп.

По мнению Трампа, текущие глобальные проблемы с поставками топлива вызваны не ситуацией на Ближнем Востоке, а именно российско-украинским конфликтом.

Ранее зять президента США Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».