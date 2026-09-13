Сборы «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 млрд рублей
Фильм «Последний богатырь. Колобок» собрал более 1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
В настоящий момент касса ленты режиссера Антона Маслова составляет 1 000 376 382 рубля.
«Последний богатырь. Колобок» - третья часть и спин-офф популярной франшизы о приключениях Ивана в сказочном мире Белогорья. Главного героя, как и в предыдущих частях, вновь озвучил Гарик Харламов.
Ранее сборы короткометражного фильма «Прощание» превысили 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборы «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 млрд рублей
- Зарплаты и технологии: Что привлекает молодежь в сельское хозяйство
- Шесть человек погибли, 130 пропали без вести при крушении парома в Яванском море
- МВД назвало признаки заражения смартфона вирусами
- СМИ: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят референдум о независимости
- Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на первом за 6 лет концерте
- Воссозданное танковое училище открыли в Челябинске
- В МВД назвали основания для обязательной замены водительского удостоверения
- Кинооператор и режиссер Борис Тимковский скончался в день своего 90-летия
- «Одиссея» Нолана стала самым кассовым фильмом в истории Universal