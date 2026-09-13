Сборы «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 млрд рублей

Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться уже в октябре Патрушев заявил, что ВМФ РФ обеспечит защиту российских судов от захвата Китай призвал противостоять угрозам безопасности В ГД рассказали, когда начнется отопительный сезон Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стала драма «Женщина неизвестна»