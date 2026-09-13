Сборы «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 млрд рублей

Фильм «Последний богатырь. Колобок» собрал более 1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

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В настоящий момент касса ленты режиссера Антона Маслова составляет 1 000 376 382 рубля.

«Последний богатырь. Колобок» - третья часть и спин-офф популярной франшизы о приключениях Ивана в сказочном мире Белогорья. Главного героя, как и в предыдущих частях, вновь озвучил Гарик Харламов.

Ранее сборы короткометражного фильма «Прощание» превысили 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Атмосфера кино»
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