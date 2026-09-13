Шесть человек погибли, 130 пропали без вести при крушении парома в Яванском море
Шесть человек погибли, 130 пропали без вести в результате крушения парома в Яванском море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные индонезийских спасателей.
На данный момент из воды удалось спасти по меньшей мере 107 человек.
Судно следовало по маршруту из Сурабаи (административный центр провинции Восточная Ява) в Банджармасин (Южный Калимантан). Перед тем как подать сигнал бедствия, капитан сообщил о сильном волнении на море (высота волн достигала трех метров) и начавшемся крене, после чего паром перевернулся и ушел под воду.
Официально на борту числились 243 человека - 213 пассажиров и 30 членов экипажа. При этом фактическое количество людей на индонезийских паромах часто расходится с официальными списками. К месту трагедии уже направлены спасательные суда, включая военный корабль, а также вертолет для проведения поисково-спасательных работ.
Ранее пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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