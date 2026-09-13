Шесть человек погибли, 130 пропали без вести при крушении парома в Яванском море

На данный момент из воды удалось спасти по меньшей мере 107 человек.

Судно следовало по маршруту из Сурабаи (административный центр провинции Восточная Ява) в Банджармасин (Южный Калимантан). Перед тем как подать сигнал бедствия, капитан сообщил о сильном волнении на море (высота волн достигала трех метров) и начавшемся крене, после чего паром перевернулся и ушел под воду.

Официально на борту числились 243 человека - 213 пассажиров и 30 членов экипажа. При этом фактическое количество людей на индонезийских паромах часто расходится с официальными списками. К месту трагедии уже направлены спасательные суда, включая военный корабль, а также вертолет для проведения поисково-спасательных работ.

Ранее пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».