Антагонист «Человека-паука»: Какой кассой «Колобок» ответит хейтерам

Премьера картины состоялась 6 августа. Главного героя в ленте озвучил юморист и актер Гарик Харламов. При этом рейтинг «Колобка» в «Кинопоиске» за два дня упал из-за комментариев хейтеров. Он достиг всего 1,7 на основе 147 тысяч оценок. Кроме того, сам режиссер «Колобка» накануне премьеры фильма даже лично поругался с одним из пользователей в соцсетях.

Издание KP.RU писало, что лента столкнулась с волной негативных оценок еще до первых сеансов. В пресс-службе «Кинопоиска» объяснили временное исчезновение рейтинга аномальной активностью пользователей. Известно, что система зафиксировала тысячи оценок, более 90% из которых были отрицательными. Это было расценено как организованный флешмоб.