Антагонист «Человека-паука»: Какой кассой «Колобок» ответит хейтерам
Член совета АВК Роман Исаев в эфире НСН допустил, что сказка соберет около 2 млрд рублей в прокате.
Прокат нового фильма из вселенной «Последнего богатыря» «Колобок» начался с хейта в Сети. В связи с активностью пользователей у ленты даже опустился рейтинг на «Кинопоиске». Один из российских телеканалов уже собирается обратиться в СК из-за угроз в адрес создателей фильма. При этом картине режиссера Антона Маслова в индустрии все же пророчат миллиардные сборы.
ХЕЙТ И НИЗКИЕ ОЦЕНКИ
Накануне телеведущий Эдуард Петров объявил, что правовая редакция телеканала «Россия 24» обратится в Следственный комитет в связи с разрастающимся скандалом вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок».
«Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев — внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество. Мы видим, как интернет-буллинг, подогретый анонимностью и вседозволенностью, перерастает в реальные угрозы. Люди, вложившие душу и средства в создание семейного кино, вынуждены опасаться за свою безопасность. Это ненормально», - написал журналист в своем канале в «Максе».
Премьера картины состоялась 6 августа. Главного героя в ленте озвучил юморист и актер Гарик Харламов. При этом рейтинг «Колобка» в «Кинопоиске» за два дня упал из-за комментариев хейтеров. Он достиг всего 1,7 на основе 147 тысяч оценок. Кроме того, сам режиссер «Колобка» накануне премьеры фильма даже лично поругался с одним из пользователей в соцсетях.
Издание KP.RU писало, что лента столкнулась с волной негативных оценок еще до первых сеансов. В пресс-службе «Кинопоиска» объяснили временное исчезновение рейтинга аномальной активностью пользователей. Известно, что система зафиксировала тысячи оценок, более 90% из которых были отрицательными. Это было расценено как организованный флешмоб.
«Для формирования рейтинга достаточного количества оценок еще не набралось. Мы не удаляем негативные оценки, нам важно, чтобы рейтинг складывался из голосов зрителей, но оценка должна отражать реальное мнение, которое можно составить только по итогам просмотра», - заявили представители «Кинопоиска».
В Сети пишут, что поток негативных отзывов к «Колобку» организовали фанаты голливудских франшиз, недовольные переносом премьеры фильма «Человек-паук: Новый день». Его в России демонстрируют в кинотеатрах в рамках предсеансного обслуживания.
Telegram-каналы передавали, что 6 августа якобы тоже была запланирована премьера очередной части фильма про Человека-паука. В Сети активно публикуют фото с полупустыми залами на премьере российской сказки и считают это результатом бойкота.
«Кинопоиск» решил отшутиться и перевел рейтинг «Колобка» в Человеков-пауков. Теперь у фильма 1,7 паука из 10, пишет канал «Радиоточка НСН» в «Максе». У всех остальных фильмов рейтинг остался в виде звезд.
В Сети также появился постер Человека-паука с головой Колобка, на котором тот выпускает не паутину, а тесто. Там российского сказочного героя называют главным антагонистом зарубежного супергероя.
ПРОГНОЗ ПО СБОРАМ
Однако, что касается пустых залов на показах «Колобка», то кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) объяснил, что это связано не с провалом в прокате, а с аномально огромным количеством сеансов. По его словам, при таком объеме показов среднее посещение в 10–15 человек на зал вместимостью до 400 мест визуально создает картину катастрофы. Но, считает Баженов, это лишь оптическая иллюзия, и при ограниченном прокате аншлаги были бы гарантированы.
«Если мы ссылаемся на ЕАИС, сборы и громкие заголовки, это рекордсмен по сборам в контексте летних премьер. В контексте средних премьер фильма неплохие показатели — да, так и есть. Хороший ли это результат? Он неплохой, это не провал, как хотят показать его. Я понимаю зрителей, которые всячески накинулись. Когда такое отношение к ним проявляется, я хочу быть на стороне зрителя. Но надо быть объективным, что фильм собирает какую-никакую кассу, но, понятное дело, при затратах на этот сам фильм такие показатели не сверхуспешные. Не такой ужасный провал, как все расписывают, но и успеха здесь нет. Хуже всех российским кинотеатрам. У них отбирают премьеры, которые могут принести прибыль и хоть как-то отбиваться. Их заставляют крутить отечественные фильмы, на которые люди не то чтобы массово ходят», - приводит слова блогера издание «Газета.Ru».
Между тем, согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» на момент написания материала составляют 145 млн 95 тысяч 314 рублей. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заверил, что у картины есть все шансы заработать 1,5-2 млрд рублей по итогам проката.
«Информация про слабую посещаемость московских кинотеатров и волну критики была разогнана средствами массовой информации совершенно на пустом месте. Такое ощущение, что была целенаправленно организована какая-то буря в стакане и хейт в адрес проекта, что является актом саботажа и вредительства в рамках индустрии. "Колобок" — это не концерт группы BTS, на который билеты раскупаются за десять минут в любом зале. Поэтому все у него нормально запустилось и пошло. В этом году мы наконец-то получили хотя бы два крупных проекта, два миллиардника на летний период, и вместо того, чтобы помогать данному тренду, средства массовой информации зачем-то начали раскачивать непонятно кем запущенную волну хейта и вредительства. Цифры у "Колобка" абсолютно нормальные. Она (картина – прим. НСН) в целом сама по себе получилась достаточно интересной, увлекательной, для семейной аудитории. Первые зрители будут передавать, я уверен, исключительно положительный "сарафан". Это замечательно, что у нас есть в августе крупный релиз, и надо этому факту исключительно помогать, доводить до сведения зрителя. Я уверен, у проекта все сложится нормально, и он заработает свои заслуженные 1,5-2 млрд рублей», - допустил он.
Ранее режиссер Антон Маслов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что фильм про Колобка сохранит все лучшие традиции кинофраншизы «Последний богатырь», представив привычный уровень юмора и новых героев, которые не оставят зрителя равнодушным.
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