«Культурный код и капля в море»: Куда пойдет выручка от теневого «Человека-паука»
Сборы голливудского блокбастера в России не могут быть подсчитаны, заявил НСН Роман Исаев.
Sony Pictures оценивает только те рынки, где они представлены официально, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Человек-паук: Новый день» собрал в мировом прокате более $2,3 млрд и стал третьим самым кассовым фильмом в истории после «Аватара» и «Мстителей: Финал», пишет кинопортал IMDb. Неизвестно, учитывались ли при подсчете сборы от российских полулегальных показов. Впрочем, Исаев подчеркнул, что Голливуд считает только те доходы, где он представлен легально.
«Сборы “Человека-паука” в мире подсчитаны по тем странам, в которых студия Sony Pictures официально присутствует и ведет свою деятельность. Из Российской Федерации студия ушла в феврале-марте 2022 года», — напомнил он.
Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), в свою очередь, отметил в беседе с НСН, что было бы неплохо передавать эти заработанные суммы кинотеатрам.
«Это не главный рынок, Китай или домашний прокат, но все равно доход есть доход. Наш рынок для Marvel — капля в море, но из таких капель образуется целое море. Деньги поступают и будем надеяться, что хотя бы у кинотеатров они остаются, потому что у них и так дела очень плохи. Существует господдержка, но попытки санкционировать все и не показывать ничего, и подключиться к западным ограничениям — это просто атака на российский бизнес. Незачем душить тех, кто параллельным импортом привозят фильмы, которые никак не влияют на сборы “Колобка” — этот персонаж для детей и аудитории поменьше, а для всех остальных — “Человек-Паук”. Он уже в нашем культурном коде с мультфильмами, картинами Сэма Рейли. Персонажа пародируют в КВН, “Реальных пацанах” — он вшит в культурный пласт не меньше, чем у американцев. Даже неуспешные фильмы у нас собирали много, включая “Венома”, дилогии с Эндрю Гарфилдом», — сообщил он.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко призвала в эфире НСН запретить нелегальные показы фильма «Человек-паук: Новый день».
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