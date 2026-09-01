Sony Pictures оценивает только те рынки, где они представлены официально, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.



«Человек-паук: Новый день» собрал в мировом прокате более $2,3 млрд и стал третьим самым кассовым фильмом в истории после «Аватара» и «Мстителей: Финал», пишет кинопортал IMDb. Неизвестно, учитывались ли при подсчете сборы от российских полулегальных показов. Впрочем, Исаев подчеркнул, что Голливуд считает только те доходы, где он представлен легально.