«Культурный код и капля в море»: Куда пойдет выручка от теневого «Человека-паука»

Сборы голливудского блокбастера в России не могут быть подсчитаны, заявил НСН Роман Исаев.

Sony Pictures оценивает только те рынки, где они представлены официально, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Человек-паук: Новый день» собрал в мировом прокате более $2,3 млрд и стал третьим самым кассовым фильмом в истории после «Аватара» и «Мстителей: Финал», пишет кинопортал IMDb. Неизвестно, учитывались ли при подсчете сборы от российских полулегальных показов. Впрочем, Исаев подчеркнул, что Голливуд считает только те доходы, где он представлен легально.

«Человек паук. Новый день» установил рекорд по сборам в США и Канаде
«Сборы “Человека-паука” в мире подсчитаны по тем странам, в которых студия Sony Pictures официально присутствует и ведет свою деятельность. Из Российской Федерации студия ушла в феврале-марте 2022 года», — напомнил он.

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), в свою очередь, отметил в беседе с НСН, что было бы неплохо передавать эти заработанные суммы кинотеатрам.

«Это не главный рынок, Китай или домашний прокат, но все равно доход есть доход. Наш рынок для Marvel — капля в море, но из таких капель образуется целое море. Деньги поступают и будем надеяться, что хотя бы у кинотеатров они остаются, потому что у них и так дела очень плохи. Существует господдержка, но попытки санкционировать все и не показывать ничего, и подключиться к западным ограничениям — это просто атака на российский бизнес. Незачем душить тех, кто параллельным импортом привозят фильмы, которые никак не влияют на сборы “Колобка” — этот персонаж для детей и аудитории поменьше, а для всех остальных — “Человек-Паук”. Он уже в нашем культурном коде с мультфильмами, картинами Сэма Рейли. Персонажа пародируют в КВН, “Реальных пацанах” — он вшит в культурный пласт не меньше, чем у американцев. Даже неуспешные фильмы у нас собирали много, включая “Венома”, дилогии с Эндрю Гарфилдом», — сообщил он.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко призвала в эфире НСН запретить нелегальные показы фильма «Человек-паук: Новый день».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Пряхин
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