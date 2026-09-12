«Мстители» и «Человек-паук» обеспечили Marvel новый рекорд

Согласно данным статистики, за август контент Marvel набрал 420 миллионов часов просмотра — это абсолютный рекорд. Особенно заметно вырос интерес к проектам студии в ожидании «Судного дня»: только на фоне грядущей премьеры накопилось свыше 200 миллионов часов просмотра, причём это произошло ещё за несколько месяцев до релиза.

Хотя пока нельзя с уверенностью сказать, удастся ли первой части финала Саги Мультивселенной обойти по кассовым сборам «Человека‑паука», уровень зрительского интереса к «Мстителям: Судный день» даёт основания рассчитывать на то, что фильм может стать самым кассовым в истории студии.

Примечательно, что ни один проект Marvel прежде не достигал отметки в 50 миллионов долларов по предпродажам раньше чем за три месяца до выхода на экраны. При этом львиная доля — 70% — пришлась на билеты формата Infinity Vision, рассчитанные на самые крупные и качественные экраны.

Премьера «Мстителей: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН назвала показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах без прокатного удостоверения нарушением закона, добавив, что напрашивается ужесточение государственной политики.

