Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск выросло до 14

По официальным данным, двое человек погибли. Трое пострадавших госпитализированы - двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно.

Инцидент произошел ранним утром. Ударам, в частности, подвергся жилой дом, а также одно из промышленных предприятий города, где вспыхнул пожар. Возгорание удалось ликвидировать без остановки производственного процесса.

Глава республики Рустам Минниханов дал поручение оперативно устранить все последствия произошедшего. Для жителей поврежденного дома в городе уже организован пункт временного размещения.

Ранее два человека погибли, три пострадали при атаке БПЛА в Тульской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».