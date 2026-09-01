«Майкл» и тень «Человека-паука»: Из чего сложился летний рекорд кинотеатров

Сборы кинотеатров в августе 2026 года выросли вдвое к уровню прошлого года, при этом главными фильмами стали новинки теневого проката – «Одиссея» и новый «Человек-паук».

Вопреки тому, что лето традиционно является низким сезоном для кинотеатров, в июне, июле и августе 2026 года немало зрителей выбрались посмотреть кино на большом экране. Однако это скорее интерес к Голливуду, а не к российским новинкам. Август в этом смысле показал феноменальный результат. Сразу 11 фильмов из кассовых топ-20 по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино – короткометражки.

Депутат Драпеко призвала МВД проверить теневой прокат нового «Человека-паука»

ПАУК ПРОТИВ КОЛОБКА

Общие сборы «Прощания», «Сонаты», «Счастья» и других фильмов, за которыми обычно скрывается теневой прокат, превысили 2,1 миллиарда рублей. При этом часть короткометражек не вошла в топ-20, потому можно допустить, что сборы пиратского проката с лихвой превзошли два миллиарда.

Таким образом «Одиссея» Нолана и «Человек-паук: Новый день» на двоих в августе заработали в российском прокате заметно больше любого официального релиза. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», сборы супергеройского блокбастера с Томом Холландом за две недели могли составить 1,4 миллиарда рублей. Из них 900 миллионов рублей пришлись на первые выходные проката. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», сборы «Одиссеи» в российских кинотеатрах к 16 августа могли составить 716,2 миллиарда рублей, но это также лишь приблизительные цифры.

Шнейдеров раскрыл разрыв между легальным и пиратским прокатом

С заметным отрывом от теневых лидеров на условном втором месте расположился «Последний богатырь. Колобок». Сборы продолжения известной российской богатырской франшизы, которая стартовала в кинотеатрах с 6 августа, чуть не дотянули до миллиарда и составили 907,3 миллиона рублей.

Впрочем, в инфополе «Колобок» запомнится скорее не кассовым успехом, а волной критики. Всему виной просьба дистрибьютора «Атмосфера Кино» отложить прокат нового фильма Marvel в российских кинотеатрах до 20 августа для поддержки старта отечественной картины. Подобные новости не только обозлили общественность, которая поспешила выразить недовольство в соцсетях, но и обрушили рейтинг «Колобка» на платформе «Кинопоиск». Также, несомненно, все это подстегнуло интерес к «Человеку-пауку», ведь упоминание релиза Marvel не покидало страницы российских СМИ на фоне скандала.

В космос из Ромашковой долины: Чего ждать от фильма «Смешарики сквозь вселенные»

Однако наибольший урон голливудская новинка, вероятно, нанесла не «Колобку», а полнометражному фильму «Смешарики сквозь вселенные». Несмотря на общую популярность анимационной франшизы, выпуск косметики и брелоков во «Вкусно — и точка» к премьере картины, сборы на конец августа составили скромные 285,2 миллиона рублей. В соцсетях при этом можно встретить полярные отзывы – одним зрителям фильм понравился, других смутило сочетание анимации и игрового кино. Немало комментаторов признавались, что вовсе не слышали о выходе проекта.

Среди других официальных релизов в августе наиболее заметную кассу вновь показал байопик «Майкл», прибавив к кассе выше двух миллиардов еще 140,6 миллиона рублей. Фильм «На деревню дедушке 2» прибавил 105,4 миллиарда рублей (общая касса – 391,1 миллиона рублей), «Холоп 3» (общая касса 1,1 миллиарда рублей) - 83,7 миллиона рублей, ужастик «Зловещие мертвецы: Пекло» (общая касса 225, 2 миллиона рублей) - 55,3 миллиона рублей.

«Нет рук и голов»: Кинотеатры объяснили отсутствие российских хорроров

Новинка проката «Лунтик. Обратная сторона Луны» заработала 105,3 миллиона рублей, боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом – 71,5 миллиона рублей, а триллер «Крушение рейса» - 65,3 миллиона рублей.

ЛИДИРУЮЩИЙ «МАЙКЛ»

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино, общая касса всех фильмов в августе составила 4,4 миллиарда рублей, а посещаемость — 8,9 миллиона зрителей. Годом ранее общий бокс-офис был на уровне 2,2 миллиарда рублей, а число зрителей - 5,4 миллиона человек. В свою очередь глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее сообщал НСН, что в целом, летний кинопрокат‑2026 показал уверенный рост: кинотеатры заработали на 45% больше, чем годом ранее, число проданных билетов также выросло на 26%. Главным фильмом лета 2026 года он назвал байопик «Майкл», добавив, что российский зритель все же заинтересован не только в зарубежном кино.

Фильм «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Джексона

«Россияне хотят смотреть хорошее кино, это правда. Но не стоит говорить, что только зарубежное хорошее кино. Часто ошибочно говорят, что нам нужно снимать больше фильмов — это не так. Нам не нужно больше фильмов, нам нужны блокбастеры», - сказал он.

Стоит отметить, что самым кассовым российским фильмом среди представленных летом стал «Холоп 3», но общие сборы комедии вдвое меньше, чем касса голливудской новинки о жизни Майкла Джексона.

Всего же летом 2026 года в прокат вышло 67 российских релизов, но, как подчеркнул в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров, окупился в итоге только один. И это вовсе не «Холоп 3».

Теневая сезонность: Почему кинотеатры не готовы отказаться от «чужебесия»

«Окупилась только якутская музыкальная комедия "Сайылыкка". То есть из 67 российских релизов в ноль вышел только один. Тем временем за последний месяц россияне потратили на костюмы Человека-паука свыше семи миллионов рублей, что привело к увеличению продаж на 119%», — уточнил собеседник НСН.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров России неоднократно отмечали, что летом 2026 года возлагают большие надежды на громкие новинки по известным франшизам. Однако цифры подтверждают, что ставка на картины «Холоп 3» и «Последний богатырь. Колобок» не вполне себя оправдала. По итогу лета ключевыми кассовыми хитами стали зарубежные релизы – как теневые, так и официальные.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинопрокатКинотеатрыФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры