ПАУК ПРОТИВ КОЛОБКА

Общие сборы «Прощания», «Сонаты», «Счастья» и других фильмов, за которыми обычно скрывается теневой прокат, превысили 2,1 миллиарда рублей. При этом часть короткометражек не вошла в топ-20, потому можно допустить, что сборы пиратского проката с лихвой превзошли два миллиарда.

Таким образом «Одиссея» Нолана и «Человек-паук: Новый день» на двоих в августе заработали в российском прокате заметно больше любого официального релиза. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», сборы супергеройского блокбастера с Томом Холландом за две недели могли составить 1,4 миллиарда рублей. Из них 900 миллионов рублей пришлись на первые выходные проката. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», сборы «Одиссеи» в российских кинотеатрах к 16 августа могли составить 716,2 миллиарда рублей, но это также лишь приблизительные цифры.