«Майкл» и тень «Человека-паука»: Из чего сложился летний рекорд кинотеатров
Сборы кинотеатров в августе 2026 года выросли вдвое к уровню прошлого года, при этом главными фильмами стали новинки теневого проката – «Одиссея» и новый «Человек-паук».
Вопреки тому, что лето традиционно является низким сезоном для кинотеатров, в июне, июле и августе 2026 года немало зрителей выбрались посмотреть кино на большом экране. Однако это скорее интерес к Голливуду, а не к российским новинкам. Август в этом смысле показал феноменальный результат. Сразу 11 фильмов из кассовых топ-20 по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино – короткометражки.
ПАУК ПРОТИВ КОЛОБКА
Общие сборы «Прощания», «Сонаты», «Счастья» и других фильмов, за которыми обычно скрывается теневой прокат, превысили 2,1 миллиарда рублей. При этом часть короткометражек не вошла в топ-20, потому можно допустить, что сборы пиратского проката с лихвой превзошли два миллиарда.
Таким образом «Одиссея» Нолана и «Человек-паук: Новый день» на двоих в августе заработали в российском прокате заметно больше любого официального релиза. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», сборы супергеройского блокбастера с Томом Холландом за две недели могли составить 1,4 миллиарда рублей. Из них 900 миллионов рублей пришлись на первые выходные проката. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», сборы «Одиссеи» в российских кинотеатрах к 16 августа могли составить 716,2 миллиарда рублей, но это также лишь приблизительные цифры.
С заметным отрывом от теневых лидеров на условном втором месте расположился «Последний богатырь. Колобок». Сборы продолжения известной российской богатырской франшизы, которая стартовала в кинотеатрах с 6 августа, чуть не дотянули до миллиарда и составили 907,3 миллиона рублей.
Впрочем, в инфополе «Колобок» запомнится скорее не кассовым успехом, а волной критики. Всему виной просьба дистрибьютора «Атмосфера Кино» отложить прокат нового фильма Marvel в российских кинотеатрах до 20 августа для поддержки старта отечественной картины. Подобные новости не только обозлили общественность, которая поспешила выразить недовольство в соцсетях, но и обрушили рейтинг «Колобка» на платформе «Кинопоиск». Также, несомненно, все это подстегнуло интерес к «Человеку-пауку», ведь упоминание релиза Marvel не покидало страницы российских СМИ на фоне скандала.
Однако наибольший урон голливудская новинка, вероятно, нанесла не «Колобку», а полнометражному фильму «Смешарики сквозь вселенные». Несмотря на общую популярность анимационной франшизы, выпуск косметики и брелоков во «Вкусно — и точка» к премьере картины, сборы на конец августа составили скромные 285,2 миллиона рублей. В соцсетях при этом можно встретить полярные отзывы – одним зрителям фильм понравился, других смутило сочетание анимации и игрового кино. Немало комментаторов признавались, что вовсе не слышали о выходе проекта.
Среди других официальных релизов в августе наиболее заметную кассу вновь показал байопик «Майкл», прибавив к кассе выше двух миллиардов еще 140,6 миллиона рублей. Фильм «На деревню дедушке 2» прибавил 105,4 миллиарда рублей (общая касса – 391,1 миллиона рублей), «Холоп 3» (общая касса 1,1 миллиарда рублей) - 83,7 миллиона рублей, ужастик «Зловещие мертвецы: Пекло» (общая касса 225, 2 миллиона рублей) - 55,3 миллиона рублей.
Новинка проката «Лунтик. Обратная сторона Луны» заработала 105,3 миллиона рублей, боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом – 71,5 миллиона рублей, а триллер «Крушение рейса» - 65,3 миллиона рублей.
ЛИДИРУЮЩИЙ «МАЙКЛ»
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино, общая касса всех фильмов в августе составила 4,4 миллиарда рублей, а посещаемость — 8,9 миллиона зрителей. Годом ранее общий бокс-офис был на уровне 2,2 миллиарда рублей, а число зрителей - 5,4 миллиона человек. В свою очередь глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее сообщал НСН, что в целом, летний кинопрокат‑2026 показал уверенный рост: кинотеатры заработали на 45% больше, чем годом ранее, число проданных билетов также выросло на 26%. Главным фильмом лета 2026 года он назвал байопик «Майкл», добавив, что российский зритель все же заинтересован не только в зарубежном кино.
«Россияне хотят смотреть хорошее кино, это правда. Но не стоит говорить, что только зарубежное хорошее кино. Часто ошибочно говорят, что нам нужно снимать больше фильмов — это не так. Нам не нужно больше фильмов, нам нужны блокбастеры», - сказал он.
Стоит отметить, что самым кассовым российским фильмом среди представленных летом стал «Холоп 3», но общие сборы комедии вдвое меньше, чем касса голливудской новинки о жизни Майкла Джексона.
Всего же летом 2026 года в прокат вышло 67 российских релизов, но, как подчеркнул в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров, окупился в итоге только один. И это вовсе не «Холоп 3».
«Окупилась только якутская музыкальная комедия "Сайылыкка". То есть из 67 российских релизов в ноль вышел только один. Тем временем за последний месяц россияне потратили на костюмы Человека-паука свыше семи миллионов рублей, что привело к увеличению продаж на 119%», — уточнил собеседник НСН.
Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров России неоднократно отмечали, что летом 2026 года возлагают большие надежды на громкие новинки по известным франшизам. Однако цифры подтверждают, что ставка на картины «Холоп 3» и «Последний богатырь. Колобок» не вполне себя оправдала. По итогу лета ключевыми кассовыми хитами стали зарубежные релизы – как теневые, так и официальные.
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