Кинокритик раскрыл причины низкого рейтинга фильма «Колобок»

По словам эксперта, подобных прецедентов в российском прокате ранее не было, что наводит на мысли о недобросовестной игре на рынке. Он также не исключил, что негативная реакция связана с образом Колобка, который вызывает хейт заранее, как это было с темнокожей Еленой Троянской в фильме «Одиссей» Кристофера Нолана .

Сычев предположил, что после выхода картины зрителям может понравиться главный герой, и тогда рейтинг вырастет за счет положительного «сарафана».

В разговоре с НСН режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов ранее рассказал, как создавалось физическое «тело» героя, как голос Гарика Харламова становился душой главного персонажа.

