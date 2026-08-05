Кинокритик раскрыл причины низкого рейтинга фильма «Колобок»
Низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» может быть результатом целенаправленной кампании конкурентов. Об этом NEWS.ru заявил кинокритик Сергей Сычев.
По словам эксперта, подобных прецедентов в российском прокате ранее не было, что наводит на мысли о недобросовестной игре на рынке. Он также не исключил, что негативная реакция связана с образом Колобка, который вызывает хейт заранее, как это было с темнокожей Еленой Троянской в фильме «Одиссей» Кристофера Нолана .
Сычев предположил, что после выхода картины зрителям может понравиться главный герой, и тогда рейтинг вырастет за счет положительного «сарафана».
В разговоре с НСН режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов ранее рассказал, как создавалось физическое «тело» героя, как голос Гарика Харламова становился душой главного персонажа.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин согласился с Машковым в бесспорности победы России
- «Это дно»: Продюсер осудил Вайкуле за желание воевать против россиян
- Операторы частных АЗС пожаловались Мишустину на дефицит топлива
- Кинокритик раскрыл причины низкого рейтинга фильма «Колобок»
- Сорокадневный «план Зеленского» обернулся полным крахом для Киева
- Захарова обвинила Макрона в призывах к терактам против россиян
- Полковник в отставке раскрыл настрой российских солдат в зоне СВО
- В Госдуме оценили кадровые перестановки в командовании ВС РФ
- Правительство РФ временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3
- В Грузии опять произошло масштабное отключение электроэнергии