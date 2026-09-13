Количество погибших при сходе лавины в КБР выросло до 17 человек

Тело последнего пропавшего альпиниста нашли на месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Он стал 17-ой жертвой лавины, сошедшей на группу альпинистов 6 сентября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 14 человек

Уточняется, что на этом поисково-спасательная операция завершена.

Напомним, что 6 сентября главное управление МЧС по региону сообщило о сходе лавины на группу альпинистов в Безенгийском ущелье. До этого сообщалось о 15 погибших и шестерых пострадавших, а судьба еще двоих человек оставалась неизвестной. В свою очередь в Росгвардии сообщили, что среди жертв этой трагедии есть и сотрудники данного ведомства.

Ранее 3 человека погибли на горе Мунку-Сардык в Бурятии при сходе лавины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Иванов
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