Мошенники развели Revolut: Банк передал данные по поддельному запросу

Британский банк Revolut официально подтвердил факт утечки персональных данных своих клиентов. Об этом сообщают РИА Новости.

Российским клиентам Revolut стали блокировать счета

Ранее об этом инциденте сообщил известный блокчейн-расследователь ZachXBT.

В пресс-службе банка пояснили, что злоумышленники действовали через подставное лицо. По словам представителей Revolut, третья сторона использовала настоящий адрес электронной почты в домене госучреждения, чтобы направить фальшивые запросы на предоставление конфиденциальной информации.

В компании подчеркнули, что инцидент затронул лишь «ограниченное» число пользователей, не раскрыв при этом точных цифр. Также представители банка не уточнили, какое именно ведомство использовали мошенники для прикрытия. При этом в Revolut заверили, что банковские IT-системы и средства клиентов не пострадали.

Однако в распоряжение злоумышленников могли попасть весьма чувствительные сведения - даты рождения, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, паспортные данные, история транзакций, а также селфи-фото, сделанные клиентами для верификации личности.

В прошлом году Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что российским клиентам Revolut стали блокировать счета.

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ФОТО: РИА Новости
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