Мошенники развели Revolut: Банк передал данные по поддельному запросу

Ранее об этом инциденте сообщил известный блокчейн-расследователь ZachXBT.

В пресс-службе банка пояснили, что злоумышленники действовали через подставное лицо. По словам представителей Revolut, третья сторона использовала настоящий адрес электронной почты в домене госучреждения, чтобы направить фальшивые запросы на предоставление конфиденциальной информации.

В компании подчеркнули, что инцидент затронул лишь «ограниченное» число пользователей, не раскрыв при этом точных цифр. Также представители банка не уточнили, какое именно ведомство использовали мошенники для прикрытия. При этом в Revolut заверили, что банковские IT-системы и средства клиентов не пострадали.

Однако в распоряжение злоумышленников могли попасть весьма чувствительные сведения - даты рождения, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, паспортные данные, история транзакций, а также селфи-фото, сделанные клиентами для верификации личности.

В прошлом году Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что российским клиентам Revolut стали блокировать счета.