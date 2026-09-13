Мошенники развели Revolut: Банк передал данные по поддельному запросу
Британский банк Revolut официально подтвердил факт утечки персональных данных своих клиентов. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее об этом инциденте сообщил известный блокчейн-расследователь ZachXBT.
В пресс-службе банка пояснили, что злоумышленники действовали через подставное лицо. По словам представителей Revolut, третья сторона использовала настоящий адрес электронной почты в домене госучреждения, чтобы направить фальшивые запросы на предоставление конфиденциальной информации.
В компании подчеркнули, что инцидент затронул лишь «ограниченное» число пользователей, не раскрыв при этом точных цифр. Также представители банка не уточнили, какое именно ведомство использовали мошенники для прикрытия. При этом в Revolut заверили, что банковские IT-системы и средства клиентов не пострадали.
Однако в распоряжение злоумышленников могли попасть весьма чувствительные сведения - даты рождения, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, паспортные данные, история транзакций, а также селфи-фото, сделанные клиентами для верификации личности.
В прошлом году Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что российским клиентам Revolut стали блокировать счета.
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