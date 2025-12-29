В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Тысячи жителей трех районов Крыма остались без электричества из-за непогоды. Об этом заявила пресс-служба министерств топлива и энергетики региона.
Как отметили в ведомстве, проблемы возникли в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах, ведутся восстановительные работы.
«Обесточено 241 ТП (РП), точек поставок: 7977 (16 891 человек)», - отметили в пресс-службе.
Министерство подчеркнуло, что крымчане остались без света из-за ухудшения погодных условий. Энергетики региона переведены в режим повышенной готовности.
Ранее в Херсонской области более 60 тысяч человек остались без электроснабжения после удара ВСУ, пишет 360.ru.
