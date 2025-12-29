В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Президент подписал закон о штрафах на водителей временно ввезенных авто с неправильной тонировкой Почти треть россиян назвали достижением года уход с нелюбимой работы В России появилась новая памятная дата 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа Министр культуры заявила, что продажи билетов в театры по паспорту не введут повсеместно В «Роза Хутор» анонсировали открытие горнолыжных трасс