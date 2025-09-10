Картину Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева называют одной из громких кинопремьер сентября. Первоначально проект носил название «Момент истины» и должен был выйти еще в марте 2025 года, однако релиз получил новую дату. Роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Сергей Безруков, Павел Табаков, а также Даниил Воробьев, Иван Колесников и многие другие. Как рассказал Высоцкий, роман Владимира Богомолова в детстве был одной из его любимых книг.

«Это прекрасный роман, в свое время не модный, а именно популярный. Люди его зачитывали до дыр, книжки передавали друг другу. Я с детства люблю эту книгу, так что когда было решено работать над ней, с удовольствием взялся за фильм. Сергей Снежкин написал интересный сценарий. Где-то мы следуем книге, где-то отступаем от нее, но ведь это кино. Фильмы, которые раньше были сняты по книге, тоже не повторяем. «Момент истины» - название, которое придумал автор, но ни сам роман, ни экранизации так не назывались. У нас тоже оригинальное название. На мой взгляд, хорошее», - заявил он.