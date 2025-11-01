«Лермонтов» помог: На какую кассу в прокате претендует авторское кино
Картина Бакура Бакурадзе нашла своего зрителя, но не каждый, кто купил билет в кино, был готов смотреть авторский фильм, рассказала НСН Елена Хажинская.
Касса в 55 миллионов рублей – достойный результат для проката авторского кино, освоить ее «Лермонтову» Бакура Бакурадзе в существенной мере помогло название картины, заявила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
Прокат фильма продюсера и режиссера Сергея Члиянца «Ветер» перенесли с 6 ноября на весенние даты. Как сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на генерального директора кинокомпании HHG Владислава Пастернака, решение о переносе приняли, чтобы избежать битвы за зрителя. Уточняется, что изначально дата 6 ноября казалась свободной, но теперь конкуренция релизов на ней повысилась.
При этом кинокритик Лариса Юсипова в своем Telegram-канале допустила, что стремление перенести премьеру связано с недовольством росписью картины. Она также заметила, что сборы фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов» в 56,3 миллиона рублей доказали, что авторское кино в России может бороться за кассу. Хажинская в свою очередь допустила, что успех «Лермонтова» во многом связан с названием.
«Думаю, основной фактор сборов этого фильма – название. Название подкупает, как было недавно с фильмом про Пушкина "Пророк". Однако, справедливости ради, это два разных зрелища. "Лермонтов" совершенное не массовое кино, не фильм для подростков, которых на него в итоге повели. Я знаю истории из кинотеатров, когда на фильм привели школьников, и они умирали от скуки. Это просто снято не для них. Думаю, 50% успеха фильма – в названии. Еще 50% - однозначно в таланте режиссера. Все авторские площадки очень хорошо сработали на этом фильме, до сих пор на нем хорошо работают», - заверила она.
При этом собеседница НСН также подчеркнула, что 55 миллионов рублей – хороший результат для проката авторского кино.
«Если кино хорошие, естественная, мы всегда хотим, чтобы оно собирало максимально. Просто возможности нет потратить маркетинговые бюджеты на весьма ограниченную публику. Могу сказать, что сборы в 55 миллионов рублей для авторского кино – очень хорошая цифра», - сказала Хажинская.
По итогу октября список наиболее кассовых фильмов возглавила картина «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Фильм вышел на российские экраны 25 сентября и спустя примерно месяц заработал миллиард, из них 879 миллионов рублей пришлись на октябрьские сборы. Также в тройке лидеров «Горыныч» с Александром Петровым (689 миллионов рублей за первый уикенд) и «Алиса в Стране чудес» с 16-летней Анной Пересильд (653 миллиона рублей). Премьера проектов состоялась 23 октября, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Союзе писателей представили комикс о Сталине
- Лидер RADIO TAPOK рассказал о работе над клипом «Брестская крепость»
- «Лермонтов» помог: На какую кассу в прокате претендует авторское кино
- Чем удивите: Поднять продажи Apple смогут цвета iPhone «из другого мира»
- Умер актер из «Никиты» Чеки Карио
- Булыкин: Концерты после футбольных матчей удержат болельщиков на трибунах
- Названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России
- От «Метода» до сказки: Какие сериалы смотреть в ноябре
- Машиниста из Подмосковья обвинили в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг
- Российским клиентам Revolut стали блокировать счета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru