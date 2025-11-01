Прокат фильма продюсера и режиссера Сергея Члиянца «Ветер» перенесли с 6 ноября на весенние даты. Как сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на генерального директора кинокомпании HHG Владислава Пастернака, решение о переносе приняли, чтобы избежать битвы за зрителя. Уточняется, что изначально дата 6 ноября казалась свободной, но теперь конкуренция релизов на ней повысилась.

При этом кинокритик Лариса Юсипова в своем Telegram-канале допустила, что стремление перенести премьеру связано с недовольством росписью картины. Она также заметила, что сборы фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов» в 56,3 миллиона рублей доказали, что авторское кино в России может бороться за кассу. Хажинская в свою очередь допустила, что успех «Лермонтова» во многом связан с названием.

«Думаю, основной фактор сборов этого фильма – название. Название подкупает, как было недавно с фильмом про Пушкина "Пророк". Однако, справедливости ради, это два разных зрелища. "Лермонтов" совершенное не массовое кино, не фильм для подростков, которых на него в итоге повели. Я знаю истории из кинотеатров, когда на фильм привели школьников, и они умирали от скуки. Это просто снято не для них. Думаю, 50% успеха фильма – в названии. Еще 50% - однозначно в таланте режиссера. Все авторские площадки очень хорошо сработали на этом фильме, до сих пор на нем хорошо работают», - заверила она.