Любимова заявила, что продажи билетов в театры по паспорту не введут повсеместно

Минкультуры России «с интересом приглядывается» к опыту Москвы по продаже билетов в театры по паспорту. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова в беседе с «Известиями».

Министр упомянула высокий спрос на театры и указала на проблему перекупщиков, из-за которых репутационные риски ложатся на руководство учреждений культуры.

«Мы с интересом приглядываемся к опыту Москвы продажи билетов по паспорту. Это оказалось вынужденной мерой с точки зрения безопасности и контроля продаж. В Большом театре такая практика уже есть: началась она по понятным причинам с «Щелкунчика», - подчеркнула Любимова.

Говоря о том, станет ли такая система повсеместной, министр подчеркнула, что подобные меры необходимы там, где спрос существенно превышает предложение театра. При этом решение о введении продаж по паспорту будут принимать сами учреждения.

