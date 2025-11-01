Возвращение миллиардеров: «Август», «Горыныч» и «Алиса» сделали кассу октября
«Август» стал первым военным фильмом 2025 года, попавшим в «клуб миллиардеров», «Алиса» несется за «Горынычем», а Аня с Ваней подогрели «Страну чудес» фитом.
Российская киноиндустрия в октябре наконец задышала полной грудью, отпраздновав рождение восьмого фильма-миллиардера, преодолевшего этот рубеж с начала 2025 года.
Помимо успеха фильма «Август» в этом месяце вышло еще, как минимум, две картины, претендующих на кассовые сборы с шестью нулями – это сказки «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес», вслед за которым последовали еще несколько крупных релизов.
БОЛЬШАЯ ТРОЙКА: «АВГУСТ», «ГОРЫНЫЧ» И «АЛИСА»
Военный фильм «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого», вышел на российские экраны 25 сентября и спустя примерно месяц заработал миллиард, собрав на сегодняшний день в прокате 1,192 млрд рублей.
Успех этой картины ожидали. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков уверен, что «Август» продолжат показывать в кинотеатрах как минимум до конца ноября.
«Фильм оправдал ожидания, потому что это один из немногих проектов, когда эстимейты до его старта сходились у прокатчиков и кинотеатров. Прокатчики были нацелены на сбор больше миллиарда. а кинотеатры даже из самых пессимистических прогнозов давали не менее 800 миллионов, потому что, во-первых, это бренд - я имею в виду Первый канал и дистрибьютора, компанию "ЦПШ". Во-вторых, актерский состав был подобран идеально. В-третьих, это первый сильный фильм, выходивший поле летней "паузы". Если сравнивать его с сентябрьскими релизами прошлых лет, то такую кассу, может быть, собирала "9 рота" (сборы в прокате более $25 млн – прим. НСН), которая выходила в 2000-х годах», - отметил Воронков.
«Август» стал самым успешным фильмом октября, заработав за этот месяц 879 млн рублей, однако 23 октября вышли два фильма, которые вполне могут обойти его по итоговым сборам. Всего за неделю в прокате «Горыныч» с Александром Петровым заработал 689 млн рублей, а «Алиса в Стране чудес» с 16-летней Анной Пересильд – 653 млн рублей, заняв по итогам октября, соответственно, второе и третье место.
«У кинотеатров наступил «маленький Новый год» по сборам, которого ждали на протяжении почти полугодового отрезка. Было изначально понятно, что "Горыныч" и "Алиса" будут состязаться за первенство. Оба фильма очень мощные с масштабными рекламными кампаниями. Было интересно наблюдать за гонкой ноздря в ноздрю. «Горыныч» – понятная в классических канонах сказка с потрясающим милым и красивым главным героем, Горынычем. "Алиса" - проект сложный, музыкальный. Мало кто помнит спектакль с песнями Владимира Высоцкого. Однако это интересный экспериментальный проект, который вызвал большой резонанс, разнонаправленный по зрительским откликам», - объяснил НСН член совета (АВК) Роман Исаев.
Интереса к фильму о приключениях Алисы добавил совместный трек Вани Дмитриенко с Анной Пересильд «Силуэт», вошедший в саундтрек к фильму и уже ворвавшийся в топы чартов в стримингах.
Четвертое место по сборам в октябре занял фильм Люка Бессона «Дракула» (400 млн рублей), ставший самым успешным официальным зарубежным релизом 2025 года. На сегодняшний день ужастик заработал 877 млн рублей. Ну а замкнула ТОП-5 спортивная драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» (сборы 338 млн рублей), главную роль в которой сыграл Глеб Калюжный, сменивший сейчас съемочные павильоны на казарму из-за службы в армии.
ОТ ПОЭТА ДО МАЖОРА
Радости киноиндустрии в октябре не ограничились «Августом», «Горынычем» и «Алисой». 30 октября на экраны вышли еще две громкие новинки – это комедии «Папины дочки. Мама вернулась» и «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным.
Вторая попытка экранизировать знаменитый сериал пока выглядит успешной. За три дня в прокате «Папины дочки» заработали уже 190 млн рублей. При этом с новым «Мажором» дело не задалось. Сборы фильма о путешествие героя Прилучного в Эмираты составляют пока 78 млн рублей.
Кроме того, в середине октября состоялась премьера мультфильма «Финник 2». Несмотря на соседство с «локомотивами», обаятельный мохнатый домовой принес своим создателям около 230 млн рублей.
«"Финник 2" - узнаваемый и уже полюбившийся бренд, но не тот масштаб рекламной кампании. Также это проект на более узкую детскую аудиторию. Хотелось бы, чтобы сборы были побольше, однако из-за двух крупных локомотивов на той же дате, "Финник 2" собрал меньше, чем мог бы. Но можно высказать и респект за предпоказы за неделю до премьеры. Так мультфильм начал зарабатывать и создавать достаточно неплохое сарафанное радио», - сказал НСН Роман Исаев. Для сравнения, первая часть «Финника», вышедшая весной 2022 года, собрала в прокате 442 млн рублей.
В Топ-10 октября попала также комедия «(Не)искусственный интеллект» (сборы 96 млн рублей), режиссером которой выступил актер Алексей Чадов.
А вот громкое название фильма «Лермонтов» Бакура Бакурадзе не принесло серьезных дивидендов картине, в которой великого поэта сыграл стендап-комик Илья Озолин. Правда, от этой работы и не ждали больших денег.
«Повторить успех "Пророка" (собравшего в прокате 1,6 млрд рублей – прим. НСН) "Лермонтов" не сможет, он на это и не претендует. Это авторское и нишевое кино для киноманов, которое должно собрать умную, думающую публику. Главная роль комика - это спорный вопрос. Для большинства людей будет достаточно странным, что такой актер играет роль великого русского поэта. При неоднозначности фигуры Лермонтова в целом сочтем это неким экспериментом», - отмечал в этой связи Исаев.
С начала 2025 года восемь фильмов преодолели планку кассовых сборов в 1 миллиард рублей. В их числе «Волшебник изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Август», «Кракен», а также вышедшие на экраны в конце декабря 2024 года «Ёлки 11» и «Домовёнок Кузя».
