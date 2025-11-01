БОЛЬШАЯ ТРОЙКА: «АВГУСТ», «ГОРЫНЫЧ» И «АЛИСА»

Военный фильм «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого», вышел на российские экраны 25 сентября и спустя примерно месяц заработал миллиард, собрав на сегодняшний день в прокате 1,192 млрд рублей.

Успех этой картины ожидали. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков уверен, что «Август» продолжат показывать в кинотеатрах как минимум до конца ноября.

«Фильм оправдал ожидания, потому что это один из немногих проектов, когда эстимейты до его старта сходились у прокатчиков и кинотеатров. Прокатчики были нацелены на сбор больше миллиарда. а кинотеатры даже из самых пессимистических прогнозов давали не менее 800 миллионов, потому что, во-первых, это бренд - я имею в виду Первый канал и дистрибьютора, компанию "ЦПШ". Во-вторых, актерский состав был подобран идеально. В-третьих, это первый сильный фильм, выходивший поле летней "паузы". Если сравнивать его с сентябрьскими релизами прошлых лет, то такую кассу, может быть, собирала "9 рота" (сборы в прокате более $25 млн – прим. НСН), которая выходила в 2000-х годах», - отметил Воронков.

«Август» стал самым успешным фильмом октября, заработав за этот месяц 879 млн рублей, однако 23 октября вышли два фильма, которые вполне могут обойти его по итоговым сборам. Всего за неделю в прокате «Горыныч» с Александром Петровым заработал 689 млн рублей, а «Алиса в Стране чудес» с 16-летней Анной Пересильд – 653 млн рублей, заняв по итогам октября, соответственно, второе и третье место.

«У кинотеатров наступил «маленький Новый год» по сборам, которого ждали на протяжении почти полугодового отрезка. Было изначально понятно, что "Горыныч" и "Алиса" будут состязаться за первенство. Оба фильма очень мощные с масштабными рекламными кампаниями. Было интересно наблюдать за гонкой ноздря в ноздрю. «Горыныч» – понятная в классических канонах сказка с потрясающим милым и красивым главным героем, Горынычем. "Алиса" - проект сложный, музыкальный. Мало кто помнит спектакль с песнями Владимира Высоцкого. Однако это интересный экспериментальный проект, который вызвал большой резонанс, разнонаправленный по зрительским откликам», - объяснил НСН член совета (АВК) Роман Исаев.

Интереса к фильму о приключениях Алисы добавил совместный трек Вани Дмитриенко с Анной Пересильд «Силуэт», вошедший в саундтрек к фильму и уже ворвавшийся в топы чартов в стримингах.

Четвертое место по сборам в октябре занял фильм Люка Бессона «Дракула» (400 млн рублей), ставший самым успешным официальным зарубежным релизом 2025 года. На сегодняшний день ужастик заработал 877 млн рублей. Ну а замкнула ТОП-5 спортивная драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» (сборы 338 млн рублей), главную роль в которой сыграл Глеб Калюжный, сменивший сейчас съемочные павильоны на казарму из-за службы в армии.