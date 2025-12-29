Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили госнаград

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе действующего лидера республики Садыра Жапарова.

Глава государства подписал соответствующий указ.

«Во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград», - отметили в пресс-службе.

Бывшего президента лишили высшей степени отличия «Герой Кыргызстана», ордена «Манас» второй степени, ордена «Данакер», а также медали «Данк».

Алмазбек Атамбаев занимал пост главы Киргизии в 2011 - 2017 годах. В 2020-м политика приговорили к 11 годам и 2 месяцам заключения за коррупцию. В том же году в ходе массовых беспорядков после парламентских выборов сторонники Атамбаева освободили его и ряд других политиков из мест заключения, напоминает 360.ru.

