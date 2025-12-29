Пять квартир пострадали при пожаре в доме во Владивостоке

Пять квартир были повреждены при пожаре в центре Владивостока. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел в жилом доме в Почтовом переулке. По данным прокуратуры, огонь разгорелся в одной из квартир, площадь пожара составила не менее 300 квадратных метров. Пламя перешло на два соседних частных дома, специалисты проводили тушение по повышенному второму рангу пожара.

Как отметили в администрации, власти подготовили места для проживания горожанам, чьи квартиры пострадали во время ЧП.

«Идет подсчет нуждающихся во временном жилье, готов транспорт для переезда. По предварительным данным, речь идет о пяти квартирах и 11 зарегистрированных в них жильцах», - указано в сообщении.

Ранее пожар произошел в двухэтажном доме в Тулуне Иркутской области, погиб двухлетний мальчик, еще трое детей пострадали, напоминает РЕН ТВ.

