Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе
Президент Владимир Путин подписал закон, который закрепляет наличие крестов на гербе России. Документ опубликован на портале правовой информации.
В законе отмечается, что короны и держава на гербе должны быть увенчаны «прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
Изменения призваны предотвратить искажение одного из официальных символов страны.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект, дополняющий официальное описание герба РФ и закрепляющий изображения трех крестов над коронами и одного над державой в лапе двуглавого орла, напоминает РЕН ТВ.
