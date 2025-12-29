Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе

Президент Владимир Путин подписал закон, который закрепляет наличие крестов на гербе России. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе отмечается, что короны и держава на гербе должны быть увенчаны «прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Изменения призваны предотвратить искажение одного из официальных символов страны.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, дополняющий официальное описание герба РФ и закрепляющий изображения трех крестов над коронами и одного над державой в лапе двуглавого орла, напоминает РЕН ТВ.

