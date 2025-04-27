«Кракен» с Александром Петровым вновь возглавит прокат

На прошлой неделе лента тоже стала лидером проката, заработав через несколько дней после появления на больших экранах более 169 млн рублей в России и СНГ, передает портал «Kinobusiness.com». 

Российский блокбастер «Кракен» режиссера Николая Лебедева вторую неделю подряд становится лидером проката. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в настоящий момент лента с Александром Петровым и Виктором Добронравовым уже смогла заработать 352 млн 864 тысячи 416 рублей.

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ЛИДЕР ПРОКАТА

В этот уикэнд фэнтези уступил семейный фильм режиссера Артемия Драгунского, продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов «Денискины рассказы». После премьеры 24 апреля картина, по подсчет ЕАИС, успела собрать лишь 46 млн 575 тысяч 745 рублей.

На третьей строчке осталась комедия режиссера Ильи Учителя «Батя-2. Дед». Сейчас сборы фильма-«миллиардера», согласно данным ЕАИС, составляют 1 млрд 320 млн 299 тысяч 257 рублей.

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Отметку в миллиард рублей лента смогла преодолеть через 11 недель после выхода на большие экраны. Комедия стала 35-м российским фильмом, преодолевшим миллиардный сбор в отечественном прокате, и шестым, добившимся такого успеха в 2025 году. До этого «миллиардерами» стали ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки-11», «Домовенок Кузя» и «Пророк. История Александра Пушкина».

На прошлой неделе фильм «Кракен» уже возглавлял кинопрокат в России и СНГ. Всего спустя несколько дней после появления на больших экранах российский блокбастер смог заработать 169,7 млн рублей, передает портал «Kinobusiness.com».

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На второй строчке тогда оказался лидер предыдущих недель — «Батя-2». В прошлый уикэнд третью строчку в кинопрокате СНГ занял мультфильм «Minecraft в кино», сборы которого без учета России и Белоруссии, составили 27,5 млн рублей.

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Между тем, в индустрии пророчат успех новому фильму Николая Лебедева. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская в интервью НСН заметила, что хорошие актерские работы и интересный сценарий могут помочь «Кракену» заработать в российском прокате 500 млн рублей.

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«В последнее время западные блокбастеры оставляют желать лучшего, поэтому наш "Кракен" однозначно лучше, чем последний западный блокбастер. Подозреваю, авторы не пытались сделать очередное культовое кино, они сделали крепкий фильм. В целом проект гораздо лучше, чем ожидалось. Фантастический сценарий — неплохой, актерские роли хорошие, при этом графики немного. Желаю "Кракену" сборы в 500 млн рублей», - сказала она.

До этого член совета АВК Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что в апреле российские кинотеатры возлагают надежды на боевик «Кракен» и комедию «Батя-2. Дед».

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«Это достаточно странная история — непонятная битва нашей подводной лодки с морским чудовищем. Кто-то может счесть это странной сюжетной линией, поэтому сложно предсказать, какой реальный зрительский интерес и успех будет у фильма. Вместе с тем это крупное кино, выходящее от большой студии, с хорошим актерским составом. Надеемся, что также с достойной драматургией и классной графикой, потому возлагаем на "Кракена" определенные надежды. Также обращаем внимание на фильм "Батя-2. Дед". Первая картина стала народной комедией, продолжение вполне может превзойти результаты первой части. Загримированный Евгений Цыганов в фильме — шедевр гримеров и художников, думаю, зритель это оценит. С точки зрения драматургии, это некий событийный проект для нашей индустрии. В целом апрель будет очень слабым, ярких проектов уровня проекта "Пророк. История Александра Пушкина" и "Красного шелка", нет», - отметил он.

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Премьера российского боевика «Кракен» состоялась 17 апреля. По сюжету ракетный подводный крейсер РФ спецназначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина. Его старший брат командовал пропавшей субмариной.

В этот момент из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается гигантский Кракен, способный сливаться с подводной тьмой. Он обладает высоким интеллектом. Морякам предстоит столкнуться с чудовищем.

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Продюсерами ленты выступили Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский. Роли в фильме в том числе исполнили Сергей Гармаш, Антон Богданов и Диана Пожарская.

Ранее член совета АВК Елена Хажинская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что выход наиболее кассовых фильмов в праздничные даты без равномерного распределения релизов по году вызывает недовольство кинотеатров, однако в отрасли скорее не готовы отдавать еще больше регулирования Минкульту РФ.

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ФОТО: кадр из трейлера
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