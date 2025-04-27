«Кракен» с Александром Петровым вновь возглавит прокат

ЛИДЕР ПРОКАТА

В этот уикэнд фэнтези уступил семейный фильм режиссера Артемия Драгунского, продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов «Денискины рассказы». После премьеры 24 апреля картина, по подсчет ЕАИС, успела собрать лишь 46 млн 575 тысяч 745 рублей.

На третьей строчке осталась комедия режиссера Ильи Учителя «Батя-2. Дед». Сейчас сборы фильма-«миллиардера», согласно данным ЕАИС, составляют 1 млрд 320 млн 299 тысяч 257 рублей.