«Минимальная цена билета рассчитывается всегда исходя из себестоимости одного киносеанса коммерческого кинотеатра. На сегодня она составляет 5270 рублей в среднем по стране. Заполняемость в хорошие годы составляла 15%. Сейчас мы рассчитываем её на уровне 10% как точку безубыточности. Соответственно, при себестоимости киносеанса 5270 рублей делим на 10 человек. Таким образом, цена билета в среднем по стране должна быть 527 рублей. Это планка, при которой кинотеатры смогут начать развиваться, делать текущие ремонты и менять оборудование. Предположительно максимум к середине следующего года средняя цена на уровне 500 - 520 рублей будет стандартной. В любом другом случае кинотеатр не сможет выйти из периода затягивания пояса. Это можно делать год, два, но, когда пояс затягивается на пять лет, кинотеатр просто начинает разрушаться. Да, многие говорят, что это дорого, но также многие говорят, что и бургер, который сейчас стоит 350-400 рублей, это тоже дороговато», - пояснил собеседник НСН.

Алексей Воронков отметил тенденцию закрытия кинотеатров по качеству.

«Зритель уже сейчас, выбирая кинотеатр, делает акцент на комфорте. Никого уже не напугаешь ценой билета. Разница между 300 и 500 рублями уже становится незаметной. Кружка кофе в регионах сейчас уже стоит 300-350 рублей, а мы пытаемся продавать билеты по цене кружки кофе. Лично для меня это несравнимая вообще позиция – купить кофе и за эту же сумму прийти на два часа в хороший кинотеатр. Кинотеатры должны быть качественные, вкусные, и тогда мы сможем бороться за существование с кофейнями», - подчеркнул эксперт.