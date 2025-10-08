Цена выживаемости: Сколько должен стоить билет в кино
Билет не может быть дешевле себестоимости киносеанса, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Воронков.
Минимальная цена билета не может быть ниже себестоимости киносеанса, в противном случае кинотеатр просто не выживет, заявил НСН в комментарии председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Ранее россияне назвали оптимальную для них цену билета в кинотеатр, она составила 325 руб. Опрос провела компания Wanta Group, которая специализируется на изучении данных и консалтинге в индустрии развлечений и спорта. При этом средняя реальная цена билета на момент проведения исследования составляла 427 рублей. При этом у отдельно взятых зрителей, которые часто ходят в кино, «точка оптимальной цены» за билет выше — 523 рубля.
«Минимальная цена билета рассчитывается всегда исходя из себестоимости одного киносеанса коммерческого кинотеатра. На сегодня она составляет 5270 рублей в среднем по стране. Заполняемость в хорошие годы составляла 15%. Сейчас мы рассчитываем её на уровне 10% как точку безубыточности. Соответственно, при себестоимости киносеанса 5270 рублей делим на 10 человек. Таким образом, цена билета в среднем по стране должна быть 527 рублей. Это планка, при которой кинотеатры смогут начать развиваться, делать текущие ремонты и менять оборудование. Предположительно максимум к середине следующего года средняя цена на уровне 500 - 520 рублей будет стандартной. В любом другом случае кинотеатр не сможет выйти из периода затягивания пояса. Это можно делать год, два, но, когда пояс затягивается на пять лет, кинотеатр просто начинает разрушаться. Да, многие говорят, что это дорого, но также многие говорят, что и бургер, который сейчас стоит 350-400 рублей, это тоже дороговато», - пояснил собеседник НСН.
Алексей Воронков отметил тенденцию закрытия кинотеатров по качеству.
«Зритель уже сейчас, выбирая кинотеатр, делает акцент на комфорте. Никого уже не напугаешь ценой билета. Разница между 300 и 500 рублями уже становится незаметной. Кружка кофе в регионах сейчас уже стоит 300-350 рублей, а мы пытаемся продавать билеты по цене кружки кофе. Лично для меня это несравнимая вообще позиция – купить кофе и за эту же сумму прийти на два часа в хороший кинотеатр. Кинотеатры должны быть качественные, вкусные, и тогда мы сможем бороться за существование с кофейнями», - подчеркнул эксперт.
По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров, многое зависит от доступного репертуара, который имеет сезонный характер.
«Закрытие кинотеатров существенно замедлилось после периода пандемии. Начиная с середины 2023 года наблюдалась хорошая динамика увеличения российского контента. Его крайне не хватает на летнее время, и нынешнее лето, например, было катастрофически пустое на российские релизы. В июле-августе не было ни одной знаковой российской премьеры, кинотеатрам просто нечего было показывать. Но в сезон, начиная с октября этого года и заканчивая, наверное, июнем следующего, довольно-таки большое количество картин выходит. Ожидается до восьми «блокбастеров», кинопрокатчики так называют фильмы, которые должны собрать больше миллиарда рублей - два плюс, три плюс, возможно», - рассказал Воронков.
Он также прогнозирует, что на Новый год билеты в кинотеатры подорожают на 15-30% к базовой стоимости.
«Каждый раз на Новый год цены вырастают на всё. Это касается не только билетов, но и продуктов питания, фейерверков, рестораны поднимают цены. Ценники на все концерты, ледовые шоу, которые проходят в Новый год, вырастают в 1,5-2 раза. Когда ещё зарабатывать развлекательным площадкам, к которым относятся кинотеатры, как не на Новый год? Этот период - чёс для развлекательных историй. Такое происходит каждый раз, это надо воспринимать как должное», - отметил Алексей Воронков.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Союзмультфильм» выделил игровое кино в отдельную структуру в рамках киностудии. В этом направлении уже идёт работа над «Чебурашкой 2» и «Простоквашино» - они выйдут на экраны в 2026 году. Анонсирован и ряд других проектов.
