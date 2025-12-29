Любимова осудила отмену концертов российских артистов в Европе
Жителям западных стран ограничивают доступ к мировому культурному наследию из-за отмен концертов российских артистов в Европе. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости.
Глава Минкульта прокомментировала отмену выступлений за рубежом дирижера Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова, пианистки Елизаветы Леонской.
«Подобного рода "акциями" занимаются представители западных элит определенного толка, которые не учитывают, что разрушать культурные мосты, создаваемые столетиями - это значит обеднять культурную жизнь... граждан, ограничивать их доступ к мировому культурному наследию», - подчеркнула Любимова.
Ранее министр заявила, что совместные кинопроекты и учреждение Евразийской киноакадемии играют важную роль в сближении народов России и стран СНГ, напоминает РЕН ТВ.
