Над регионами России сбили 89 украинских дронов
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России почти 90 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Военные в период с 23.00 мск 28 декабря до 07.00 29 декабря нейтрализовали 89 дронов самолетного типа.
Так, 49 БПЛА сбили над Брянской областью, 18 – над Новгородской, 11 – над Адыгеей, семь – над Краснодарским краем. Еще по одному беспилотнику уничтожили над водами Азовского моря, в Орловской, Ростовской и Смоленской областях.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался о ликвидации БПЛА в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах, никто не пострадал, пишет 360.ru.
