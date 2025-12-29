Аня, Ваня, «Бонд»: Стриминги назвали главных артистов 2025 года
В числе самых востребованных артистов года оказались засветившиеся в скандалах Macan и Icegergert, Anna Asti сохранила титул королевы, а главным рок-прорывом стал «Бонд с кнопкой».
Самыми популярными стриминговыми артистами 2025 года стали 20-летний Ваня Дмитриенко и поп-певица Anna Asti, а открытиями года - группа «Бонд с кнопкой» и рэпер Icegergert. В топе также остаются Баста и ушедший в армию Macan, рассказали представители ведущих стримингов, подводя специально для НСН итоги года.
Вместе с тем, группа Ay Yola не сумела удержаться в топе главных рок-героев года, отодвинувшись за спины «Трех дней дождя», «Комнаты культуры» и Xolidayboy.
ОТ "ВОРОВ" ДО ВОЕНКОМАТА
Подводя итоги лета 2025 года, топ-менеджеры стримингов указывали НСН на Macanа с Anna Asti, башкирские группы «Бонд с кнопкой» и Ay Yola, рэпера Icegergert и Ваню Дмитриенко. Хайпа вокруг имени Дмитриенко добавил и вышедший в октябре трек «Силуэт», записанный артистом с 16-летней актрисой Аней Пересильд для фильма «Алиса в Стране чудес».
По итогам года два стриминга из четырех – «Яндекс Музыка» и «Звук» - назвали Дмитриенко «артистом года», а вот у «VK Музыки» получился другой топ.
«По стримам топ-3 среди артистов: Macаn, Баста и Icegergert, среди артисток: Anna Asti, Mona и Artik & Asti. Из рок-артистов (в широком и фактическом смысле) самыми популярными артистами являются «Три дня дождя», лидер группы «Комната культуры» Женя Трофимов, Xolidayboy и Ваня Дмитриенко. Последние трое работают на стыке рок- и поп-музыки. В целом, поп и хип-хоп остаются с огромным отрывом самим популярными жанрами (зачастую взаимно проникая друг в друга), и нередко вбирают в себя элементы других жанров. В числе главных открытий года Icegergert, «Бонд с кнопкой», Sabi, Mirolybova и Sky Rae. «Комната культуры» выстрелила в прошлом году, а Ay Yola и создательницы «Сигма Боя» не успели выпустить песни, сравнимые с успехом их основного хита» - сказал НСН главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.
Он также рассказал о трендах 2025 года.
«Есть некий тренд на разнообразные вариации этники. Например, прямо сейчас в чарте растет песня «По камушку» группы Settlers. Случилось несколько успехов у инди-артистов, что радует. Также популярностью пользовались байле-фонк-ремиксы на поп-хиты. Например, трек «Пахнешь как» стал хитом не в оригинале, а именно в таком жанровом переосмыслении SAKXRA», - пояснил Мудрик.
Интересно, что 23-летний Macan (настоящее имя Андрей Косолапов), возглавляющий чарты уже два года подряд, проигнорировал в 2025 году шесть повесток в военкомат, но когда дело запахло уголовным делом, все-таки явился в призывной пункт и с ноября проходит службу в армии. По данным СМИ, модный артист попал в элитный спецназ Росгвардии «Витязь» в Подмосковье, где его распределили в водители, несмотря на многочисленные штрафы на сумму более 1,7 млн рублей, заработанные в 2023-2025 годах на BMW M5 Competition, Bentley Bentayga S и других шикарных автомобилях.
24-летний Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) также оказался в октябре в эпицентре громкого скандала, после того, как начал выкрикивать со сцены на московском концерте запрещенный воровской лозунг. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это пропагандой криминала среди подростков, напомнив рэперу об экстремизме. После этого Icegergert записал видеообращение с извинениями, признавшись, что ошибся, виноват и очень любит свою страну.
ВАНЯ И "БОНД": "ГОВОРИМ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ"
«Яндекс Музыка» назвала артистом года Ваню Дмитриенко, отметив его трансформацию, смену имиджа, масштабный тур, хиты и дуэт с Аней Пересильд. Их трек «Силуэт» стал самым ожидаемым релизом 2025 года.
Группой года, по версии сервиса, стал «Бонд с кнопкой». Вышедший в конце февраля их главный хит «Кухни» в этом году продержался на вершине чарта дольше всех, 85 дней. При этом в октябре вышел новый альбом группы из Нефтекамска под названием «Дом».
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин рассказал НСН, почему отказался от фита с Дмитриенко.
«Я бы ни с кем не хотел коллабораций. Это не потому, что я весь из себя такой индивидуальный и классный. Мне кажется, фиты в настоящее время являются исключительно функциональной штукой, а не сотворчеством. Это даже не за бабки, а за респект, хайп и прочую ерунду, которая мне неинтересна. Мне писал Ваня Дмитриенко: «Илюх, хочу фит». А я ему ответил: «Вань, о чем мы будем с тобой говорить?». Мне нравится, что делает Ваня, но мы говорим об одном и том же, и я понимаю, что нам вместе нечего сказать нового. Сделать фит с Кишлаком — это смешно, забавно, это никто не послушает, но это очень весело. Делать фиты просто ради того, чтобы делать фиты — какая-то ерунда, честно говоря. В этом нет творческого смысла, какой-то вовлеченности», — пояснил Золотухин.
Артисткой года «Яндекс Музыка» назвала певицу и автора песен из Ростова-на-Дону Mona (настоящее имя Дарья Кустовская), вошедшую весной в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30».
Звание «альбом года» досталось «новому герою» Петербурга Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов) за релиз «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate». При этом летом стриминги отмечали альбом «Bratland» от Macan, наполненный фитами с многочисленными рэп-звездами.
Музыкальный сервис «Звук» назвал главным артистом 2025 года Ваню Дмитриенко, артисткой года – Anna Asti, группой года – «Бонд с кнопкой», а песню «Силуэт» - фитом года.
«Самой прослушиваемой артисткой стала Anna Asti, среди групп абсолютным фаворитом слушателей оказались «Бонд с кнопкой». Трек года –– «Наследство» от Icegergert и Sky Rae. Альбом года — «Bratland» от Macan. По числу треков в чартах лидирует Баста, главным фрешменом года стала группа «внимание брусника!». Вместе с тем одним из самых обсуждаемых событий стал громкий камбэк Татьяны Булановой, который произошел на фоне неожиданной симпатии к артистке со стороны молодого поколения», - отметили в пресс-службе сервиса.
"НОВЫЕ" РОКЕРЫ: ОТ "ХОХМЫ" ДО "МЫТИЩ"
Генеральный директор «ON Лейбла» (бывший «МТС Лейбл») Надежда Бойчевски назвала НСН «незаслуженно забытых» рок-героев новой волны и отвергла мнение, что в текстах сегодняшних рэперов и рокеров стало мало смысла.
«Если говорить о русских рок-артистах, которые, на мой взгляд, сейчас незаслуженно недолюблены, то в мой топ входят "Мытищи в огне", "Хохма", uncle pecos, Cardio Killer и "Береста". Не смысловой и даже не злободневный, а повседневный рок существовал всегда: пишу о том, что вижу, что меня интересует и так далее. Жанрообразующие артисты, которые нам запоминаются, делали большой упор либо на музыкальную часть, либо на смысловую, либо и на то, и на то. И в роке, и в рэпе, если мы посмотрим на ключевых артистов, а не на массу дополняющих жанр, то они будут именно такими. Сейчас, даже если мы не слышим, может быть, великих литературных изысканий, есть уж точно не лишенные смыслов артисты. Среди них я отмечу группы "Сруб", "Ермак!", Катеньку Drummatix и DenDerty», - отметила Бойчевски.
При этом продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин указал НСН на увеличение количества «больших групп».
«Больших групп сейчас стало намного больше, чем пять лет или даже год назад. В числе главных открытий года для широких масс зрителей стали TMNV, "Бонд с кнопкой", Drummatix. Если же говорить о том, что происходит прямо сейчас, для меня открытия этого года помимо перечисленных выше групп, это "Синдром главного героя", Melekess, Uncle Pecos, "Дедовский свитер". Если взять тяжелую музыку, в этом году появились артисты просто невероятного уровня. В первую очередь, это Manapart, Inna Syberia, "Остыл", "Хохма" и Cardio Killer, сбирающие большую аудиторию», - отметил Клюкин.
ИМЯ, ДЕНЬГИ И "КРАСНОУХИЕ ЧЕРЕПАХИ"
Успех в стримингах не гарантирует артистам полные стадионы, объяснил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
«Для меня удивительно, что Анна Асти является в 2025 году самой популярной артисткой, но им виднее. У Zivert было шикарное шоу и больший солдаут, чем у Асти, но количество скачиваний или количество подписчиков никогда не дает продажу билетов. Например, у одной певицы было 12 миллионов подписчиков, но на концертах это никоим образом не отражалась. Имя само по себе не работает. Как только артист перестает давать концерты и пропадает, люди перестают на него ходить. На артистов, которые дают концерты раз в год, а лучше раз в полгода, билеты подаются гораздо лучше, чем на не выступающих совсем», - отметил он.
Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов также подтвердил, что стриминги сегодня дают артистам огромную аудиторию, но не основной заработок.
«Я один раз увидел интервью Алисы Фрейндлих, которую спросили, не жалеет ли она о том, что снялась в «Служебном романе»? Она сказала, что не жалеет, потому что, как выяснилось, это был главный драйвер того, что на любой спектакль с ее участием в Ленинграде все билеты проданы. Вот примерно то же самое нужно добиваться и музыкантам. Для них стриминг – это доступ к фантастически огромной аудитории, но не основной заработок. За билет на концерт большого артиста мы готовы заплатить и тысячу, и две, и даже 22 тысячи рублей. Если музыканты это понимают, это прекрасно. Сколько бы мы с вами не обсуждали Инстасамку, я ни разу не видел ее концерта в «Лужниках», а «Руки Вверх!» третий год подряд собирают по 60-70 тысяч зрителей. Это простая и понятная история. И то, и другое, с точки зрения эстетов, не является музыкой, но просто кто-то умеет работать на сцене и кто-то - артист с большой буквы «А», а кто-то - персонаж с маленькой буквы «П». Если у вас есть талант и менеджер, распределение доходов будет: 60% за выступления, 40% за стримы. Внутри этих 60% половина - доходы от выступлений на корпоративах и коммерческих мероприятиях. Если вы привезли полный бэнд и выступаете перед двумя красноухими черепахами, вас это обижает, но это позволяет сохранить голос и энергию для встречи с людьми в Якутске, Хабаровске или еще где-то», - заключил собеседник НСН.
Подводя музыкальные итоги 2024 года, представители ведущих стримингов назвали НСН в числе главных артистов рэпера Macan, Anna Asti и певицу Mona. Главными открытиями прошлого года стали «Комната культуры» и Bearwolf. В числе самых востребованных артистов новой рок-волны эксперты называли Xolidayboy, Женю Трофимова с «Комнатой культуры» и «Три дня дождя».
