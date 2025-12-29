ОТ "ВОРОВ" ДО ВОЕНКОМАТА

Подводя итоги лета 2025 года, топ-менеджеры стримингов указывали НСН на Macanа с Anna Asti, башкирские группы «Бонд с кнопкой» и Ay Yola, рэпера Icegergert и Ваню Дмитриенко. Хайпа вокруг имени Дмитриенко добавил и вышедший в октябре трек «Силуэт», записанный артистом с 16-летней актрисой Аней Пересильд для фильма «Алиса в Стране чудес».

По итогам года два стриминга из четырех – «Яндекс Музыка» и «Звук» - назвали Дмитриенко «артистом года», а вот у «VK Музыки» получился другой топ.

«По стримам топ-3 среди артистов: Macаn, Баста и Icegergert, среди артисток: Anna Asti, Mona и Artik & Asti. Из рок-артистов (в широком и фактическом смысле) самыми популярными артистами являются «Три дня дождя», лидер группы «Комната культуры» Женя Трофимов, Xolidayboy и Ваня Дмитриенко. Последние трое работают на стыке рок- и поп-музыки. В целом, поп и хип-хоп остаются с огромным отрывом самим популярными жанрами (зачастую взаимно проникая друг в друга), и нередко вбирают в себя элементы других жанров. В числе главных открытий года Icegergert, «Бонд с кнопкой», Sabi, Mirolybova и Sky Rae. «Комната культуры» выстрелила в прошлом году, а Ay Yola и создательницы «Сигма Боя» не успели выпустить песни, сравнимые с успехом их основного хита» - сказал НСН главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.

Он также рассказал о трендах 2025 года.

«Есть некий тренд на разнообразные вариации этники. Например, прямо сейчас в чарте растет песня «По камушку» группы Settlers. Случилось несколько успехов у инди-артистов, что радует. Также популярностью пользовались байле-фонк-ремиксы на поп-хиты. Например, трек «Пахнешь как» стал хитом не в оригинале, а именно в таком жанровом переосмыслении SAKXRA», - пояснил Мудрик.

Интересно, что 23-летний Macan (настоящее имя Андрей Косолапов), возглавляющий чарты уже два года подряд, проигнорировал в 2025 году шесть повесток в военкомат, но когда дело запахло уголовным делом, все-таки явился в призывной пункт и с ноября проходит службу в армии. По данным СМИ, модный артист попал в элитный спецназ Росгвардии «Витязь» в Подмосковье, где его распределили в водители, несмотря на многочисленные штрафы на сумму более 1,7 млн рублей, заработанные в 2023-2025 годах на BMW M5 Competition, Bentley Bentayga S и других шикарных автомобилях.

24-летний Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) также оказался в октябре в эпицентре громкого скандала, после того, как начал выкрикивать со сцены на московском концерте запрещенный воровской лозунг. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это пропагандой криминала среди подростков, напомнив рэперу об экстремизме. После этого Icegergert записал видеообращение с извинениями, признавшись, что ошибся, виноват и очень любит свою страну.