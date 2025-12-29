Кино, мюзиклы и «частники»: С какими вызовами столкнулся российский театр
В театры все чаще приходят сценарии из фильмов, а мюзиклы привлекают зрителей больше драмы. Более того, государственные театры уступают места частным, а искусственный интеллект заставляет театр быть еще более «живым». О главных театральных трендах года – в материале НСН.
Российский театр переживает период «бума» и ажиотажа – это видно по полным залам культурных учреждений, а зачастую и по неприемлемо высоким ценам на билеты. Но это лишь одна часть фундаментальных трансформаций в театральной жизни. За всеми спектаклями всегда стоят авторы, а за ними – тренды или революционные идеи.
Не заменят ли традиционные постановки спектакли по фильмам и мюзиклы с громкими именами? Какие акценты стали солирующими в главных театрах страны, а также, с какими вызовами столкнется этот вид искусства – рассказываем в материале НСН.
КИНО В ТЕАТР
По итогам 2025 году стало понятно, что российские театральные режиссеры все чаще обращаются к классике кино, создавая на основе сценариев спектакли. Этот тренд дошел до двух столиц и уже начинает завоевывать регионы. Рассказываем обо всем по порядку.
В этом году продолжает собирать положительные отзывы зрителей «прошлогодний» спектакль «Курьер», поставленный в Центре драматургии и режиссуры Владимиром Панковым по сценарию к одноименному фильму Карена Шахназарова. Также Панков взялся за «Репетицию оркестра» по одноименному фильму Федерико Феллини.
А Никита Михалков с постановкой «12» по собственному же фильму объездил не только всю Россию, но и покорил зарубежных зрителей.
Еще одним удачным примером адаптации киносценария стал спектакль «Жертвоприношение», поставленный Галиной Зальцман по последнему фильму Андрея Тарковского в «Театре на Васильевском» в Санкт-Петербурге.
Несмотря на успех вышеупомянутых постановок, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов назвал большим риском спектакли по известным фильмам. По его мнению, их авторы хотят повторить успех легендарных картин.
«Главная сложность постановок по киносценариям заключается в том, что все время будет борьба за соответствие с образом и воспоминаниями о фильме. Тем более, что фильмы берут в театр, как правило, очень популярные, а это же целый мир, особенно, когда он связан с детством. Чаще всего киносценарии переносят на сцену драматического театра, рассчитывая погнаться за успехом фильма, повторить его успех, в том числе, и финансовый, но это очень рискованно».
Новыми театральными трендами в России становятся и «дописки» известных произведений, в том числе классики. Например, в театре «У Никитских ворот» его художественный руководитель Марк Розовский поставил спектакль о жизни выдающегося драматурга середины XIX века Александра Сухово-Кобылина «Кто убил Симон Деманш». Но сам Розовский признался НСН, что это не байопик, а фантазии на биографической основе.
«Я написал в своей жизни около 50 пьес, из них половина на документальной основе. Они не совсем биографические, их нельзя назвать байопиками. Это нечто другое. Я пишу не биографии, а основываю свою драматургию на тех историях, которые имели место быть в реальной жизни. Это мои фантазии по поводу этих историй», - отмечает он.
Со своей стороны, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок высказал мнение, что байопики в театре отчасти заменили собой современную драматургию.
Хорошо это или плохо, предстоит решить театрам уже в новом 2026 году.
ЗВЕЗДНЫЕ МЮЗИКЛЫ
Еще одним трендом сценического искусства все прочнее становятся мюзиклы. В 2025 году в России вышло сразу три громких мюзикла, связанных с именами рэпера Басты, лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и знаменитого певца Александра Розенбаума.
Несколько поколений российских зрителей любят жанр мюзикла, при этом аудитории доступны спектакли разных категорий – от Антона Чехова до Басты. Об этом НСН рассказал поэт, драматург, автор пьесы мюзикла «Любовь без памяти» Антон Аносов.
«На мюзиклы ходят все поколения – от четырнадцатилетних подростков, которые приходят классами до бабушек и дедушек под 90 лет. Здорово, что театр вызывает сильнейший интерес у зрителя», - заявил он.
В октябре в московском Vegas City Hall состоялась премьера мюзикла «Любовь без памяти» по биографии рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко) и на основе его песен. По его словам, мюзикл «Любовь без памяти» наглядно показывает, что за настоящую любовь следует бороться и работать над ней, чтобы не потерять.
При этом мюзикл с песнями Басты не сможет побить рекорд шоу «Ничего не бойся, я с тобой», так как рассчитан только на любителей рэпера, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
«Я очень сомневаюсь, что у этого мюзикла будет такой же успех. Это очень крутая команда режиссеров, продюсеров, спонсоров, в основе истории крутой артист. Но я был на премьере, мне показалось, что история достаточно бедная по своему содержанию. Нейтрального зрители это не зацепит, история рассчитана исключительно на любителей Басты», - отметил он.
А композитор Виктор Дробыш признался НСН, что посмотрел мюзикл по песням Басты именно как нейтральный зритель, и ему понравилось.
Ратникову же больше «зашел» мюзикл «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума.
«Это прекрасная работа, работа профессионалов, вся команда создателей прекрасна. Очень красиво показана вся эта история, меня поразил и очаровал первый акт, изящно раскрыта тема русских гангста, второй акт абсолютно другой, его было тяжело смотреть, но это история. Здесь аудитория вряд ли пересекается. Этот мюзикл для публики более старшего поколения, аудитория 45, а Баста – это молодежь, средний возраст – 25 лет», - отметил он.
Со своей стороны, генеральный директор Продюсерской компании «Театральная площадь» Ирина Григорьева назвала именно это шоу главным впечатлением года.
Народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням, отказавшись считать себя автором шоу.
«Понятно, что мюзикл и мои концерты - это разные жанры. Если на концерты люди приходят "на разговор", то на мюзикл – развлечься и отдохнуть. Мне было очень важно, чтобы не потерялась эта откровенность. Не могу сказать, что я был полностью вовлечен в постановку: все читал, смотрел и слышал. Я больше занимался музыкой. По сценарию я что-то подправлял и советовал, но не плотно. Я не могу назвать себя соавтором, ни в коем случае. Я, скорее, заинтересованный наблюдатель, автор песен, поэтому на советы имел право. В кастинге актеров я тоже не участвовал, но потом мне представили ребят, я их посмотрел и послушал», - признался он.
Осенью также состоялась премьера мюзикла «Ты у меня одна», продюсером, автором идеи и музыки к которому стал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Главную роль исполнил сын музыканта, Энджел, сам Жуков дебютировал в качестве театрального актера.
Жуков признался НСН, что это очень «внутренняя история».
«История очень внутренняя, очень глубокая, поэтому это вдвойне для нас ответственно и переживательно. Выход на сцену в этом спектакле станет для меня неким дебютом. Тем более, я тут выступаю еще и как автор, продюсер, человек, который придумал саму идею и вынашивал ее много лет», - делился он.
Мюзикл лидера группы «Руки Вверх!» хотят видеть в регионах России, при этом на него много откликов от подростков, заявила в интервью НСН режиссер этой постановки Нина Чусова.
«Очень много откликов от молодого поколения, представители которого остались неравнодушны к этому материалу. Мы не ожидали такой реакции, потому что это сложнейшая военная тема, но она проникла в души людей. Это удивительно, но подросткам, как говорится, зашло. Может быть это из-за того, что эта история рассказана не пафосно, а от имени подростка. Сергей Жуков написал замечательную музыку. Люди напевают эти мелодии, а некоторые из них столь пронзительны, что люди плачут», - рассказала она.
Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, в свою очередь, назвал мюзикл хорошо просчитываемой коммерческой историей.
Так или иначе, посещаемость мюзиклов в 2025 году еще раз показала, что этот жанр будет востребован у аудитории и дальше.
Зрители нуждались в морально поддерживающем контенте, и мюзиклы удовлетворили эту потребность аудитории, объяснил НСН генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуард Ратников.
«Мюзикл сочетает в себе разные формы бытия. Наверное, поэтому за отсутствием широкого разнообразного контента, мюзикл нашел в себе отражение многих жизненных процессов. Особенно на фоне флагмана Театра МДМ, который вышел во время пандемии и с началом СВО с феноменально успешным продуктом – «Ничего не бойся, я с тобой». Мюзикл прочно занял место в жизни москвичей, в первую очередь. Авторам этого нетленного шедевра удалось сплести запрос на простые формы, которые поддерживают нас морально, эмоционально и духовно. Мы стараемся удивлять публику чем-то интересным. Не забываем о моральной стороне, запрос на которую в обществе высокий. Люди устали от разных разборок, прокуратуры, еще чего-то, что окружало в жизни. Поэтому потянулись к мюзиклам, там стало тепло духовно, душевно», - сказал он.
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вышел с премьерой 3 декабря 2022 года, стал рекордсменом по сборам, превысив миллиардные отметки. Последний показ состоялся 13 октября 2024 года в Театре МДМ, после чего спектакль закрылся, но, кажется, открыл для зрителей и продюсеров новую эру мюзиклов.
Жанр музыкального театра переживает устойчивый рост последние лет двадцать. Современный музыкальный спектакль — один из самых зрелищных и демократичных видов сценического искусства, подтвердил НСН продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров. Но он подчеркнул, что из десяти коммерческих мюзиклов «выживают» лишь один-два.
«Что касается громких имен, таких как Жуков, Баста или Розенбаум, — они, безусловно, повышают интерес к жанру. Однако все проекты находятся в разных условиях. Например, мюзикл Сергея Жукова идет в репертуарном театре и имеет все шансы на долгую сценическую жизнь. А вот коммерческие постановки, не связанные с репертуарными площадками, часто не переживают первый сезон — это общемировая практика и законы рынка. Из десяти коммерческих мюзиклов «выживают» один-два, которые становятся либо хитами, либо держатся несколько лет. Кроме того, за многими коммерческими мюзиклами стоят серьезные капиталы и стратегические бизнес-задачи совсем другого характера — от продвижения бренда до формирования аудитории», - отметил он.
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Также в 2025 году еще более заметным стал тренд на небольшие частные театры. В России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. Ценителям камерного искусства нравится атмосфера таких постановок и возможность на расстоянии вытянутой руки оказаться частью чего-то творческого и глубокого.
При этом, по мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, в России исторически каждый успешный частный театр мечтает стать государственным.
«Что касается постсоветского времени, то иллюзии возможностей частного театра позволила появляться то каким-то музыкальным антрепризам. При этом история нескольких таких известных инициатив двигалась по одной и той же траектории - от частного к государственному. Таким был путь Геликон-оперы, таким был путь Студии театрального искусства Сергея Женовача. В двух этих знаменитых случаях частники с какого-то момента тратили силы на то, чтобы расходы переложить на плечи государства, тем более, что государство у нас по-прежнему остается главным спонсором и главным меценатом в сфере культуры. Но это не значит, что частный театр существовать не может», - отметил он.
Однако продюсер и основатель модного сегодня среди пространства «Внутри» Олег Карлсон заявил, что вовсе не стремится, чтобы его театр стал государственным.
Частные театры сегодня могут конкурировать с государственными, однако им не хватает площадок, заявил в интервью НСН театральный продюсер Эльшан Мамедов.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин делает ставку именно на такие театры. Как государственные театры будут конкурировать за зрителя с «частниками», увидим уже совсем скоро.
А театральный критик из Санкт-Петербурга Юлия Клейман уверена, что театры в регионах находятся в непростой ситуации еще и из-за сокращения бюджетов.
«От региональных театров знаю о радикальном сокращении бюджетов, а ведь в малых городах значение театра как центра культуры трудно переоценить. Только театры в регионах научились проводить лаборатории, обсуждения, лекции, читки - собирать самую разную аудиторию, в том числе подростковую, на интеллектуальный досуг. Все, больше они не смогут это делать - бюджеты сокращены почти вполовину, и тратить их разрешено только на постановку спектаклей. Театры снова начнут терять молодежную аудиторию. Поэтому жду следующий театральный год с тревогой за региональные театры», - призналась она НСН.
БУМ ИЛИ НЕ БУМ
Ну а в Москве и Питере о театральном буме говорят уже второй, если не третий год. По данным опросов, по состоянию на осень 2025 года каждый пятый житель российских городов ходит в театр два-три раза в месяц.
Режиссер Данил Чащин заявил НСН, что на фоне развития ИИ театр остается «живым» искусством, что делает его выигрышным на фоне других «конкурентов».
«Сегодня столько дипфейков в интернете, что уже не до конца понимаешь, где реальный человек. Мне часто друзья присылают видео с котами, собаками, людьми, а я начинаю понимать, что теряю кредит доверия, потому что это все сгенерированное, ненастоящее. И уже сложно отличить. Я прогнозирую в будущем большой интерес к театру, потому что там будет настоящее и живое. Такого не будет нигде. Живой человек – это одно, а экран – это другое. Кино – это очень экстремальный вид творчества, там главное монтаж, а в театре главное – это артист», - рассказал он.
С ним согласилась заслуженная артистка России Нонна Гришаева.
«К искусственному интеллекту я отношусь умеренно. Там, где это необходимо, хорошо. А в таких вещах, как спектакль или концерт, это лишнее. Мы любим театр за живой обмен энергией, с искусственным интеллектом это не произойдет, потому что он мертвый. Он не может энергию передать. Я еще давно говорила, что театр взлетит, когда искусственный интеллект окончательно придет. Люди будут идти, чтобы увидеть живого человека. Так и происходит, люди сегодня идут в театры», - рассказала она.
При этом театральный обозреватель НСН Михаил Синтин призвал «пользоваться моментом», пока людям искренне интересен театр.
«Я допускаю, что через какое-то время ажиотаж спадет, но пока он не спал, нужно по максимуму удовлетворить потребность граждан в драматическом искусстве. Вместо объединения или закрытия можно открывать новые театры. Почему бы вместо практики совмещения художественного руководства несколькими театрами не дать возможность молодым режиссером реализоваться в профессии? Есть вопросы и по "директорским" театрам, которые превращаются в заведения по оказанию развлекательных услуг. Если корабль не знает, куда плывёт, то никакой ветер не будет ему попутным...», - заключил он.
