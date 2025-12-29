Со своей стороны, генеральный директор Продюсерской компании «Театральная площадь» Ирина Григорьева назвала именно это шоу главным впечатлением года.

Народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням, отказавшись считать себя автором шоу.

«Понятно, что мюзикл и мои концерты - это разные жанры. Если на концерты люди приходят "на разговор", то на мюзикл – развлечься и отдохнуть. Мне было очень важно, чтобы не потерялась эта откровенность. Не могу сказать, что я был полностью вовлечен в постановку: все читал, смотрел и слышал. Я больше занимался музыкой. По сценарию я что-то подправлял и советовал, но не плотно. Я не могу назвать себя соавтором, ни в коем случае. Я, скорее, заинтересованный наблюдатель, автор песен, поэтому на советы имел право. В кастинге актеров я тоже не участвовал, но потом мне представили ребят, я их посмотрел и послушал», - признался он.

Осенью также состоялась премьера мюзикла «Ты у меня одна», продюсером, автором идеи и музыки к которому стал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Главную роль исполнил сын музыканта, Энджел, сам Жуков дебютировал в качестве театрального актера.

Жуков признался НСН, что это очень «внутренняя история».

«История очень внутренняя, очень глубокая, поэтому это вдвойне для нас ответственно и переживательно. Выход на сцену в этом спектакле станет для меня неким дебютом. Тем более, я тут выступаю еще и как автор, продюсер, человек, который придумал саму идею и вынашивал ее много лет», - делился он.

Мюзикл лидера группы «Руки Вверх!» хотят видеть в регионах России, при этом на него много откликов от подростков, заявила в интервью НСН режиссер этой постановки Нина Чусова.

«Очень много откликов от молодого поколения, представители которого остались неравнодушны к этому материалу. Мы не ожидали такой реакции, потому что это сложнейшая военная тема, но она проникла в души людей. Это удивительно, но подросткам, как говорится, зашло. Может быть это из-за того, что эта история рассказана не пафосно, а от имени подростка. Сергей Жуков написал замечательную музыку. Люди напевают эти мелодии, а некоторые из них столь пронзительны, что люди плачут», - рассказала она.

Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, в свою очередь, назвал мюзикл хорошо просчитываемой коммерческой историей.

Так или иначе, посещаемость мюзиклов в 2025 году еще раз показала, что этот жанр будет востребован у аудитории и дальше.

Зрители нуждались в морально поддерживающем контенте, и мюзиклы удовлетворили эту потребность аудитории, объяснил НСН генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуард Ратников.

«Мюзикл сочетает в себе разные формы бытия. Наверное, поэтому за отсутствием широкого разнообразного контента, мюзикл нашел в себе отражение многих жизненных процессов. Особенно на фоне флагмана Театра МДМ, который вышел во время пандемии и с началом СВО с феноменально успешным продуктом – «Ничего не бойся, я с тобой». Мюзикл прочно занял место в жизни москвичей, в первую очередь. Авторам этого нетленного шедевра удалось сплести запрос на простые формы, которые поддерживают нас морально, эмоционально и духовно. Мы стараемся удивлять публику чем-то интересным. Не забываем о моральной стороне, запрос на которую в обществе высокий. Люди устали от разных разборок, прокуратуры, еще чего-то, что окружало в жизни. Поэтому потянулись к мюзиклам, там стало тепло духовно, душевно», - сказал он.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вышел с премьерой 3 декабря 2022 года, стал рекордсменом по сборам, превысив миллиардные отметки. Последний показ состоялся 13 октября 2024 года в Театре МДМ, после чего спектакль закрылся, но, кажется, открыл для зрителей и продюсеров новую эру мюзиклов.

Жанр музыкального театра переживает устойчивый рост последние лет двадцать. Современный музыкальный спектакль — один из самых зрелищных и демократичных видов сценического искусства, подтвердил НСН продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров. Но он подчеркнул, что из десяти коммерческих мюзиклов «выживают» лишь один-два.

«Что касается громких имен, таких как Жуков, Баста или Розенбаум, — они, безусловно, повышают интерес к жанру. Однако все проекты находятся в разных условиях. Например, мюзикл Сергея Жукова идет в репертуарном театре и имеет все шансы на долгую сценическую жизнь. А вот коммерческие постановки, не связанные с репертуарными площадками, часто не переживают первый сезон — это общемировая практика и законы рынка. Из десяти коммерческих мюзиклов «выживают» один-два, которые становятся либо хитами, либо держатся несколько лет. Кроме того, за многими коммерческими мюзиклами стоят серьезные капиталы и стратегические бизнес-задачи совсем другого характера — от продвижения бренда до формирования аудитории», - отметил он.

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Также в 2025 году еще более заметным стал тренд на небольшие частные театры. В России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. Ценителям камерного искусства нравится атмосфера таких постановок и возможность на расстоянии вытянутой руки оказаться частью чего-то творческого и глубокого.

При этом, по мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, в России исторически каждый успешный частный театр мечтает стать государственным.