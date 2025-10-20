По данным ЕАИС Фонда кино сборы фильма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» за уикенд составили 144,5 миллиона рублей. На втором месте спортивная драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» со сборами в 89,7 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает «Финник 2». Премьера мультфильма намечена на 23 октября. Однако с 18 октября картина выходила в формате превью и заработала около 73 миллионов рублей. Воронков заметил, что зрителям не хватало подобных релизов в конце августа и начале сентября.

«Лето по релизам было пустым, сентябрь – тоже не ахти. Детского семейного сегмента, который обычно выходил в конце августа и сентябре, в этом году не было. "Финник 2" -первая за долгое время история, на которую можно повести детей. Понятно, что параллельно выходит еще два проекта. Однако, например, "Алиса в Стране чудес" - скорее на чуть более взрослую аудиторию 10-12+, а "Горыныч" - фильм. "Финник 2" - мультфильм, франшиза. Первая часть отработала хорошо. Немудрено, что превью отработало, предпродажи начинаются. Думаю, "Финник 2" в разрезе мультфильма и «Горыныч» в разрезе семейного фильма станут флагманами ближайших школьных каникул», - сказал он.