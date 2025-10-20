Кинотеатры назвали мультфильм «Финник 2» флагманом осенних каникул
Если в прежние годы в конце августа и сентябре в кинотеатрах всегда были фильмы для детской и семейной аудитории, то в 2025 году такого контента не хватало, рассказал НСН Алексей Воронков.
Мультфильм «Финик 2» может стать одним из флагманов проката в предстоящие осенние каникулы наряду с фильмом «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
По данным ЕАИС Фонда кино сборы фильма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» за уикенд составили 144,5 миллиона рублей. На втором месте спортивная драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» со сборами в 89,7 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает «Финник 2». Премьера мультфильма намечена на 23 октября. Однако с 18 октября картина выходила в формате превью и заработала около 73 миллионов рублей. Воронков заметил, что зрителям не хватало подобных релизов в конце августа и начале сентября.
«Лето по релизам было пустым, сентябрь – тоже не ахти. Детского семейного сегмента, который обычно выходил в конце августа и сентябре, в этом году не было. "Финник 2" -первая за долгое время история, на которую можно повести детей. Понятно, что параллельно выходит еще два проекта. Однако, например, "Алиса в Стране чудес" - скорее на чуть более взрослую аудиторию 10-12+, а "Горыныч" - фильм. "Финник 2" - мультфильм, франшиза. Первая часть отработала хорошо. Немудрено, что превью отработало, предпродажи начинаются. Думаю, "Финник 2" в разрезе мультфильма и «Горыныч» в разрезе семейного фильма станут флагманами ближайших школьных каникул», - сказал он.
Как напомнил собеседник НСН, в сентябре лишь два фильма собрали достойную кассу.
«В сентябре кассу месяца сделали два релиза. Это фильм "Август", который сейчас уже подбирается к миллиарду. Также достойные сборы показал "Дракула". Это Люк Бессон, мы все соскучились по большим официальным иностранным релизам. Здесь нет каких-то удивлений. Когда релиз официально выходит в прокат с большой рекламной поддержкой, естественно, он показывает кассу», - подчеркнул Воронков.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что режиссер и продюсер Люк Бессон любит Россию, и российский зритель отвечает ему взаимностью, однако при наличии других западных картин в прокате его новый проект проиграл бы в конкуренции за аудиторию.
