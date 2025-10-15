Крупные компании, продавая билеты в кино через свои сервисы, не отбирают хлеб у кинотеатров, однако на посещаемость фильмов это не сильно влияет, объяснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Компания МТС Медиа ранее анонсировала продажи билетов в кинотеатры на фоне выхода фильма «Алиса в стране чудес». Билеты на картину можно купить прямо через онлайн-кинотеатр KION, входящий в развлекательную экосистему МТС. Воронков отметил, что кинотеатры не против таких нововведений.