Кинотеатры не испугались входа корпораций на билетный рынок
Большую часть билетов в кино покупают через сайты кинотеатров и их приложения, при этом продажи через сервисы «Афиши», «Яндекса» и МТС составляют от 5 до 15%, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.
Крупные компании, продавая билеты в кино через свои сервисы, не отбирают хлеб у кинотеатров, однако на посещаемость фильмов это не сильно влияет, объяснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Компания МТС Медиа ранее анонсировала продажи билетов в кинотеатры на фоне выхода фильма «Алиса в стране чудес». Билеты на картину можно купить прямо через онлайн-кинотеатр KION, входящий в развлекательную экосистему МТС. Воронков отметил, что кинотеатры не против таких нововведений.
«На сегодняшний день кинотеатры не протестуют против продаж билетов через любые сервисы. Тем более, что на сейчас для кинотеатров это либо условно бесплатно, либо условно недорого. Чем больше каналов продаж билетов, чем они становятся доступнее для зрителей, тем лучше для кинотеатров. Любая реклама – это "фрешер". По большому счету, для кинотеатра без разницы, через какой канал продавать билеты. Все это работает на продвижение кино, но сказать, что появление продаж через федеральные сервисы увеличило поток в кинотеатр, увы, я не могу. Здесь прямой корреляции нет», - отметил эксперт.
При этом он отметил, что существует не менее четырех подобных каналов продаж билетов в кино.
«Продажи билетов в кино через интернет составляют сейчас в среднем от 50 до 70%. В основном они продаются через сайты кинотеатров и их мобильные приложения. Доля российских операторов в этих продажах в зависимости от города колеблется от 5% до максимум 15%. Например, в московском регионе, Санкт-Петербурге или, возможно, Казани продажи федеральных операторов чуть больше, а в регионах это маленький процент. Если говорить об основных продажниках, я бы выделил компании "Афиша" и "Яндекс". Эти два канала на сегодняшний день обеспечивают максимальные продажи, причем "Афиша" чуть больше. Кроме того, в последний год стали появляться сервисы, которые пытаются завести к себе продажи напрямую, в их числе МТС и Т-Банк, но их прямые продажи пока не особо заметны на общем фоне. Эта история растет. Я думаю, что скоро интернет-продажи достигнут 90%, а доля в них федеральных операторов будет не менее 20%», - заключил собеседник НСН.
Директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году россияне чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. По его словам, зарубежные концерты, на которые можно купить билеты в РФ, стали драйвером культурного туризма.
