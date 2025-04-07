Комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» за первые четыре дня после премьеры собрала 539,7 млн рублей, стартовав выше самых оптимистичных прогнозов, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Подобный результат позволил фильму сразу войти в топ-10 картин по сборам в 2025 году. Хажинская допустила, что сиквел проекта «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы по итогу проката может заработать и миллиард.

«Цифра действительно больше, чем все ожидали, редкий очень удачный старт. Фильм - народная комедия для всех, кроме того картине помогла правильная маркетинговая стратегия. Реклама была массивная, ее было много по телевизору, также работала и наружная реклама. Нет иллюзии, что Цыганов настолько народный артист, чтобы привести зрителей в кинотеатр, скорее сработала тема ностальгии и хорошие смешные трейлеры. Кассу новому релизу добавило и то, что это сиквел. Второй фильм превзойдет сборы первой части, почти уверена, что в итоге он соберет миллиард. Показывать его будем долго, зрительский интерес есть. При этом аудитория, которая выбирает такие проекты, долго раскачивается, и будет ходить в кино примерно месяца два. "Батя" - понятный проект с ностальгией, фильм, чтобы родители могли показать своему ребенку, каким было их детство», - отметила она.