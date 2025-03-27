Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» собрал более 1,5 млрд рублей
Сборы фильма Феликс Умаров «Пророк. История Александра Пушкина» превысили более 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда Кино.
Премьера ленты состоялась 13 февраля. За прошедшее с этой даты время фильм собрал 1 500 042 597 рублей. Таким образом работа Умарова стала третьей самой кассовой картиной 2025 года в РФ.
Главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» сыграл номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Роль Жоржа Дантеса исполнил французский актёр Флориан Десбьендра, а образ Натальи Гончаровой на экране воплотила Алёна Долголенко.
Ранее саундтрек к фильму Умарова занял пятое место в списке топ-альбомов сервиса Apple Music в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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