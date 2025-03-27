Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» собрал более 1,5 млрд рублей

Сборы фильма Феликс Умаров «Пророк. История Александра Пушкина» превысили более 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда Кино.

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Премьера ленты состоялась 13 февраля. За прошедшее с этой даты время фильм собрал 1 500 042 597 рублей. Таким образом работа Умарова стала третьей самой кассовой картиной 2025 года в РФ.

Главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» сыграл номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Роль Жоржа Дантеса исполнил французский актёр Флориан Десбьендра, а образ Натальи Гончаровой на экране воплотила Алёна Долголенко.

Ранее саундтрек к фильму Умарова занял пятое место в списке топ-альбомов сервиса Apple Music в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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