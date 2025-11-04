Фильм «Горыныч» с Александром Петровым собрал более миллиарда рублей

Фильм «Горыныч», вышедший в прокат 23 октября, заработал более миллиарда рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы, за 10 дней фэнтезийная история собрала 1 042 508 243 рубля.

«Minecraft» стал самой продаваемой игрой в истории

Это уже седьмая кинолента, достигшая подобного результата в 2025 году. В частности, более миллиарда рублей в российском прокате также собрали «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед», «Август» и «Кракен».

Главным героем «Горыныча» является лейтенант ВМФ Алексей, случайно попавший в былинную старину. Эту роль исполнил Александр Петров, вместе с которым в фильме снялись Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и другие.

Ранее кинокомпания K24 анонсировала выход в повторный российский прокат фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», который зрителям покажут в режиссёрской версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Дарья Казакова
ТЕГИ:КультураДеньгиКиноКинопрокат

Горячие новости

Все новости

партнеры