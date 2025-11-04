Фильм «Горыныч» с Александром Петровым собрал более миллиарда рублей
Фильм «Горыныч», вышедший в прокат 23 октября, заработал более миллиарда рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы, за 10 дней фэнтезийная история собрала 1 042 508 243 рубля.
Это уже седьмая кинолента, достигшая подобного результата в 2025 году. В частности, более миллиарда рублей в российском прокате также собрали «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед», «Август» и «Кракен».
Главным героем «Горыныча» является лейтенант ВМФ Алексей, случайно попавший в былинную старину. Эту роль исполнил Александр Петров, вместе с которым в фильме снялись Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и другие.
Ранее кинокомпания K24 анонсировала выход в повторный российский прокат фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», который зрителям покажут в режиссёрской версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
