Фильм «Горыныч» с Александром Петровым собрал более миллиарда рублей

Это уже седьмая кинолента, достигшая подобного результата в 2025 году. В частности, более миллиарда рублей в российском прокате также собрали «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед», «Август» и «Кракен».

Главным героем «Горыныча» является лейтенант ВМФ Алексей, случайно попавший в былинную старину. Эту роль исполнил Александр Петров, вместе с которым в фильме снялись Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и другие.

Ранее кинокомпания K24 анонсировала выход в повторный российский прокат фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», который зрителям покажут в режиссёрской версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

