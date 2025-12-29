Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, продлившийся больше часа. Об этом рассказал сам Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер назвал разговор хорошим и очень «продуктивным». Беседа состоялась прямо перед переговорами главы США с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые были запланированы на 28 декабря и посвящены согласованию мирного плана. О чем Путин договорился с Трампом, как прошел разговор президента США с украинским коллегой, а также что позднее было решено на телеконференции с европейскими политиками – в материале НСН.

СОЗВОН С ПУТИНЫМ

Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа Путина с Трампом носила рабочий, однако довольно тёплый характер. В частности, Россия поддержала предложение США продолжить поиск решения конфликта по Украине через специальные рабочие группы. Формат и параметры определят в начале января.

Также оба президента сошлись на том, что временное перемирие лишь затянет конфликт, а прекращение боевых действий возможно только при ответственном решении со стороны киевских властей. Помимо прочего, по словам Ушакова, Трамп выразил заинтересованность как можно скорее завершить войну и признал, что украинский кризис стал для него самым сложным внешнеполитическим вопросом.

Более того, Трамп заявил, что по окончанию украинского конфликта видит «очень серьёзные» перспективы экономического сотрудничества РФ и Штатов.

ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ

После разговора с Путиным Трамп провёл встречу с Владимиром Зеленским во Флориде в своей частной резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи президент США на совместной пресс-конференции с Зеленским сообщил, что был достигнут «большой прогресс в прекращении войны». Прежде всего он указал, что Украине лучше заключить мирную сделку «прямо сейчас», иначе она рискует потерять еще больше территорий.