«Согласовано на 95%»: Украина и РФ могут подписать мирный план в ближайшие недели
Мирное урегулирование по Украине ускорило темп: Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече заявили, что согласовано более 90% мирного плана, при этом Украине указали, что сделка должна быть заключена "прямо сейчас".
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, продлившийся больше часа. Об этом рассказал сам Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Американский лидер назвал разговор хорошим и очень «продуктивным». Беседа состоялась прямо перед переговорами главы США с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые были запланированы на 28 декабря и посвящены согласованию мирного плана. О чем Путин договорился с Трампом, как прошел разговор президента США с украинским коллегой, а также что позднее было решено на телеконференции с европейскими политиками – в материале НСН.
СОЗВОН С ПУТИНЫМ
Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа Путина с Трампом носила рабочий, однако довольно тёплый характер. В частности, Россия поддержала предложение США продолжить поиск решения конфликта по Украине через специальные рабочие группы. Формат и параметры определят в начале января.
Также оба президента сошлись на том, что временное перемирие лишь затянет конфликт, а прекращение боевых действий возможно только при ответственном решении со стороны киевских властей. Помимо прочего, по словам Ушакова, Трамп выразил заинтересованность как можно скорее завершить войну и признал, что украинский кризис стал для него самым сложным внешнеполитическим вопросом.
Более того, Трамп заявил, что по окончанию украинского конфликта видит «очень серьёзные» перспективы экономического сотрудничества РФ и Штатов.
ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ
После разговора с Путиным Трамп провёл встречу с Владимиром Зеленским во Флориде в своей частной резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи президент США на совместной пресс-конференции с Зеленским сообщил, что был достигнут «большой прогресс в прекращении войны». Прежде всего он указал, что Украине лучше заключить мирную сделку «прямо сейчас», иначе она рискует потерять еще больше территорий.
«Часть этих территорий уже взята, за какую-то часть, возможно, еще идет борьба, но она может быть взята в ближайшие несколько месяцев», — приводит слова Трампа «Газета.ru».
В частности, он заявил, что удалось согласовать 95% вопросов, касающихся урегулирования. Однако, все же остаются один-два сложных нерешенных вопроса, в частности, вопрос о суверенитете над Донбассом.
Также Трамп подчеркнул, что Украине придется согласовывать вопросы урегулирования на референдуме или получать их одобрение в парламенте и указал, что украинцы явно настроены на прекращение боевых действий. При этом он отметил, что готов выступить перед украинским парламентом, если это поспособствует заключению мирного соглашения.
Также он не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель и встречу Путина и Зеленского «в надлежащее время».
Что касается рабочих групп и их составов, то лидер США уточнил, что от американцев на урегулирование конфликта будут работать госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, и генерал Дэн Кейн.
Также было отмечено, что решение значительной части вопросов, связанных с обеспечением безопасности Украины, возьмет на себя Европа.
Сам же глава киевского режима на пресс-конференции сообщил, что мирный план по Украине согласован на 90%, а вот гарантии безопасности для Киева утверждены на 100%.
«На 90% согласовали 20-пунктный план, также почти полностью согласовали вопрос безопасности с точки зрения Европы, военная поддержка на 100% согласована», - сообщил он. По словам Зеленского, решения по «всем шести документам» мирного плана могут быть утверждены уже в январе 2026 года. Со своей стороны Трамп добавил, что это займет «несколько недель», если все будет «хорошо», но не исключил, что все пойдет «не хорошо», так как у сторон есть разногласия.
Отдельно остановились на теме Донбасса. По словам Трампа, по этому вопросу все «движется в нужном направлении». Зеленский же указал, что команды США и Трампа «сблизились», отвечая на вопрос о демилитаризованной зоне этой территории. При этом он напомнил о необходимости соблюдать украинскую конституцию, а референдум назвал «одним из ключей» для этого «замка». Трамп же добавил, что этот вопрос должен согласовать парламент или референдум.
Также Трамп отметил, что в следующие пару недель рассчитывает на много дополнительных контактов с главой Украины, один из них состоится уже 29 декабря.
ВИДЕОЗВОНОК В ЕВРОПУ
После переговоров Трамп и Зеленский провели видеоконференцию с европейскими политиками. Так, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по окончании видеозвонка написала в соцсети X, что общение продлилось около часа. Обсуждались гарантии безопасности, и по этой части стороны достигли значительного прогресса.
Фон дер Ляйен отметила, что Европа готова совместно работать с США и Украиной для закрепления результатов переговорного процесса. Одна подчеркнула, что главным в совместных усилиях должно быть «наличие железных гарантий безопасности с первого дня».
Напомним, что перед встречей Зеленского и Трампа фон дер Ляйен сообщила о планах усилить давление на Кремль в 2026 году
При этом в ближайшее время, вероятно, состоится еще один телефонный разговор Путина и Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Ушаков, а позднее это подтвердил сам Трамп перед началом встречи с Зеленским. Более того Трамп на совместной с Зеленским пресс-конференции заявил, что в ходе телефонного разговора с коллегой из России обсуждал возможные время и место новой встречи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова заявила, что продажи билетов в театры по паспорту не введут повсеместно
- Пять квартир пострадали при пожаре в доме во Владивостоке
- Любимова осудила отмену концертов российских артистов в Европе
- «Согласовано на 95%»: Украина и РФ могут подписать мирный план в ближайшие недели
- Над регионами России сбили 89 украинских дронов
- Аня, Ваня, «Бонд»: Стриминги назвали главных артистов 2025 года
- Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили госнаград
- Голкипер сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций
- В Якутии упала отделяющаяся часть ракеты «Союз-2.1б»
- Глава Дагестана пристыдил сына чиновника за пьяный дебош
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru