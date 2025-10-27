«Литрес» сообщил о росте продаж книги «Алиса в стране чудес»

Выручка продаж всех вариантов изданий выросла на 40% на неделе с 20 по 26 октября по сравнению с предыдущей. В топ-25 детских произведений вошла аудиокнига в озвучке Александра Клюквина, которая стала самой популярной версией истории. Неделю назад она занимала только 54 место. Среди альтернативных аудиоверсий второе место за озвучкой актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце. На третьей строчке расположился аудиоспектакль с участием Николая Фоменко, Александра Клюквина, Ренаты Литвиновой и Юлии Рутберг.



Главной причиной для всплеска популярности исследователи посчитали появление в кинотеатрах ленты «Алиса в стране чудес». В картине главную героиню играет Анна Пересильд.

