Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом активизировать работу над мирным соглашением.
Основным аргументом стало предупреждение о возможной новой волне территориальных потерь в ближайшей перспективе. Сославшись на то, что часть территорий уже контролируется Россией.
Также Трамп выразил оптимизм относительно сроков завершение конфликта, предположив, что для решения оставшихся вопросов может хватить «нескольких недель» при позитивном развитии событий.
Кроме того, президент США заявил, что обсуждал с главой России Владимиром Путиным возможные время и место новой встречи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
