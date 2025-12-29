СМИ: Запуск жилищных вкладов откладывается из-за юридических сложностей

По его словам, в настоящее время ведется работа над другими мерами поддержки заемщиков. Главное направление — дополнительная помощь семьям с детьми. Парламентарий указал, что для стимулирования рождаемости рассматривается механизм автоматического снижения процентной ставки по уже выданной семейной ипотеке при рождении второго и третьего ребенка. Целевые ставки могут быть установлены на уровне 6% и 4% соответственно.

Что касается отложенной инициативы с жилищными вкладами, то ее судьбу решит дискуссия, запланированная на январь. Депутатам предстоит найти решение, позволяющее гражданам и копить на взнос, и в будущем претендовать на кредит с пониженной ставкой, минимизировав при этом риски.

Благодаря новой системе жилищных сбережений появится дополнительная возможность в решении жилищной проблемы, заявил ранее НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

