Глава Дагестана пристыдил сына чиновника за пьяный дебош

В Дагестане глава региона Сергей Меликов в Telegram публично осудил инцидент с участием сына председателя районного собрания депутатов.

Причиной стал пьяный погром в магазине и нападение на сотрудницу. В заявлении Меликов назвал такие действия проявлением слабости, особенно на фоне служения многих дагестанцев на фронте.

Ранее задержанный Даниял Абсаламов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у продавщицы денег, а после отказа устроил разгром и применил насилие.

До этого в Дагестане был арестован бывший министр здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

