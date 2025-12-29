Покупательная способность маткапитала упала вдвое за 10 лет
В России покупательная способность материнского капитала серьезно снизилась из-за инфляции на рынке недвижимости, сообщают «Известия».
Согласно данным ВНИИ труда, за десять лет она сократилась в два раза. Ранее на сертификат можно было приобрести 9 кв. м жилья в новостройке, сейчас — лишь 4. Это ставит под вопрос эффективность программы в ее текущем виде, хотя она и дополняется другими инструментами — семейной ипотекой и единым пособием.
По данным «Сбериндекса», к концу текущего года средняя цена квадратного метра в новостройках по стране достигла 180 тыс. рублей. Размер сертификата составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей — на второго, если выплата ранее не оформлялась.
Размер материнского капитала увеличится в России в 2026 году, он составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
